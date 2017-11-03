Скачать свежий номер газеты

№83 (2090) от 03.11.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9855 руб.

2.3058 руб.

Р (100)

3.3658 руб.

Ставка рефинансирования

11.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.81 руб.

Тарифная ставка первого разряда

33.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Сдача квартиры на короткий срок и статус индивидуального предпринимателя

03.11.2017

Я зарегистрирована как индивидуальный предприниматель (ИП), занимаюсь в Минске сдачей квартиры «на сутки», принадлежащей моему гражданскому мужу, представляю в ИМНС налоговую декларацию и уплачиваю единый налог.

Смогу ли я на основании Указа Президента от 19.09.2017 № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» (далее – Указ № 337) сдавать эту квартиру, если не буду иметь статуса ИП, а как физическое лицо, уплачивая при этом единый налог, но не представляя никаких налоговых деклараций?

Как разъяснили в главном управлении налогообложения физических лиц МНС, согласно Указу № 337 к предпринимательской деятельности не относятся осуществляемые физическими лицами, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в РБ, самостоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам виды деятельности, предус...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Налоги: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
Важно
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit