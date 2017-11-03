Сдача квартиры на короткий срок и статус индивидуального предпринимателя

Я зарегистрирована как индивидуальный предприниматель (ИП), занимаюсь в Минске сдачей квартиры «на сутки», принадлежащей моему гражданскому мужу, представляю в ИМНС налоговую декларацию и уплачиваю единый налог.

Смогу ли я на основании Указа Президента от 19.09.2017 № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» (далее – Указ № 337) сдавать эту квартиру, если не буду иметь статуса ИП, а как физическое лицо, уплачивая при этом единый налог, но не представляя никаких налоговых деклараций?

Как разъяснили в главном управлении налогообложения физических лиц МНС, согласно Указу № 337 к предпринимательской деятельности не относятся осуществляемые физическими лицами, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в РБ, самостоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам виды деятельности, предус...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»