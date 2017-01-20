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№5 (2012) от 20.01.2017

20 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Сборный груз с алкоголем

20.01.2017

По договору перевозки, заключенному между экспедитором и транспортным предприятием, перевозчику следует доставить сборный груз из Польши в Азербайджан. В составе сборного груза будет находиться алкогольная продукция (40 бутылок виски по 0,5 литра).

Можно ли перевозить такой груз с использованием книжки МДП при условии, что сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на весь перевозимый сборный груз не будет превышать 60 000 EUR?

Да, с использованием книжки МДП можно перевозить груз, включающий алкогольную продукцию, в Азербайджан.

В соответствии с пояснительной запиской к п. 3 ст. 8 Конвенции МДП перевозка алкогольных напитков строго регламентирована. При выполнении международной автомобильной перевозки грузов с использованием книжки МДП с гарантийным покрытием, равным 60 000 EUR, перевозка спиртных напитков (группа ТН ВЭД 2208) не должна превышать 500 литров.

При перевозке спиртных напитков с превышением этого ограничения книжки МДП с гарантийным покрытием в 60 000 EUR не могут быть использованы.

К группе 2208 ТН ВЭД относятся: спирт этиловый не денатурированный с концентрацией спирта менее 80%, спир...

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