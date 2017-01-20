Сборный груз с алкоголем

По договору перевозки, заключенному между экспедитором и транспортным предприятием, перевозчику следует доставить сборный груз из Польши в Азербайджан. В составе сборного груза будет находиться алкогольная продукция (40 бутылок виски по 0,5 литра).

Можно ли перевозить такой груз с использованием книжки МДП при условии, что сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на весь перевозимый сборный груз не будет превышать 60 000 EUR?