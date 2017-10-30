«Санкционные» свиньи: Россия ужесточила продовольственное эмбарго

Постановлением Правительства РФ от 25.10.2017 № 1292 расширен перечень запрещенной к ввозу в Россию продукции, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Республика Исландия и Лихтенштейн.

В перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу до 31 декабря 2018 г., включены новые виды:

– живые свиньи (исключение составляют чистопородные племенные животные);

– свежие, охлажденные или замороженные пищевые субпродукты КРС, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков. Исключение составляют указанные товары, предназначенные для производства фармацевтической продукции, но необходимо подтвердить их целевое назначение, осуществляемое Минпромторгом России в установленном им порядке;

– не вытопленные или не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы;

– свиной жир (включая лярд) и жир домашней птицы;

– жир крупного рогатого скота, овец или коз;

– неэмульгированные или несмешанные, или не приготовленные каким-либо другим способом лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло.

Действующий в настоящее время запрет на ввоз действовал лишь до конца т.г., однако постановлением Правительства РФ от 30.06.2016 № 608 он был продлен до конца следующего года. И вот теперь – еще и расширение санкционного списка. Впрочем, в России его называют «контрсанкционным».

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что расширение продовольственного эмбарго призвано сократить незаконный импорт. «Таким образом мы закрываем те «серые» каналы поставок, которые использовались для, фактически, поставок одних товаров под видом других и наносили ущерб российским сельхозпроизводителям», – считает вице-премьер. При этом предложение включить в указанный список мясокостную муку не было поддержано в правительстве.

Напомним, что продовольственное эмбарго в отношении государств Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии российские власти ввели 7 августа 2014 г. в ответ на санкции западных стран. Позднее (в августе 2015 г.) в «черный» список были включены Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, а с 1 января 2016 г. – Украина. В первом варианте перечня запрещалось импортировать в Россию все виды крупного рогатого скота и домашней птицы, свинину, рыбу и ракообразных, а также моллюсков, молочную продукцию, сыры, колбасы, овощи, фрукты, корнеплоды и орехи. В данный список периодически вносились незначительные уточнения, но при этом запрет на ввоз регулярно продлевался.

Автор публикации: Анатолий ЛЯХ