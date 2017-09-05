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№66 (2073) от 05.09.2017

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12.00%

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Бюджет прожиточного минимума

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№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

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Самые высокие зарплаты августа

05.09.2017

Вакансии в наиболее популярных среди соискателей профессиональных областях с самыми высокими зарплатами проанализировал Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY.

Это тот максимум, на который могут рассчитывать соискатели определенных профессий. В целом предел мечтаний на сегодня – 6 тыс. USD, и предлагает такую работу сектор «ИТ, интернет, телеком». В рейтинге в основном приведены «чистые» зарплаты, о чем в вакансиях есть пометки «на руки». Кстати, все эти теплые места пока не заняты.

Вакансия

Город

Зарплата

Продажи

Менеджер по продажам

Минск (работа в Москве)

3 тыс. USD

Менеджер по продажам

Минск

2 тыс. USD

Клиент-менеджер

Дзержинск

2 тыс. EUR
(до вычета налогов)

Менеджер по развитию партнерской сети на англоязычных рынках (Юго-Восточная Азия)

Минск

3 тыс. – 4 тыс. BYN

Менеджер по развитию партнерской сети на испаноязычных рынках

Минск

3 тыс. – 4 тыс. BYN

Информационные технологии, интернет, телеком

Product Manager

Минск

3 тыс. – 6 тыс. USD

Lead Developer.NET, JavaScript

Минск

3 тыс. – 5 тыс. USD

UX expert

Минск

3 тыс. – 5 тыс. USD

Senior cloud solutions developer

Минск

3 тыс. USD

Project Manager

Минск

2,5 тыс. – 4 тыс. USD

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

Chief Accountant (главный бухгалтер)

Минск

2 тыс. – 3,5 тыс. USD

Финансовый директор

Минск

3 тыс. USD

Начальник финансово-экономического отдела

Дзержинск

2 тыс. EUR
(до вычета налогов)

Главный бухгалтер

Минск

1,5 тыс. USD

Специалист по МСФО

Минск

3 тыс. BYN

Производство

Ведущий инженер-электроник

Минск

3 тыс. BYN

Начальник службы по развитию собственного производства

Минск

3 тыс. BYN

Технолог – разработчик рецептур косметической продукции

Минск

1,5 тыс. USD

Руководитель производственной площадки

Кричев

2,6 тыс. – 3,25 тыс. BYN

Ведущий инженер-конструктор (компоновщик)

Минск

2,5 тыс. BYN (до вычета налогов)

Транспорт, логистика

Менеджер по продаже услуг мультимодальных перевозок

Минск

2 тыс. EUR
(до вычета налогов)

Специалист по организации международных перевозок

Минск

500 – 3 тыс. EUR

Водитель-международник категории С, Е

Минск

1,5 тыс. EUR

Водитель-международник

Минск

1 тыс. EUR
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