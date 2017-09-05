Самые высокие зарплаты августа

Это тот максимум, на который могут рассчитывать соискатели определенных профессий. В целом предел мечтаний на сегодня – 6 тыс. USD, и предлагает такую работу сектор «ИТ, интернет, телеком». В рейтинге в основном приведены «чистые» зарплаты, о чем в вакансиях есть пометки «на руки». Кстати, все эти теплые места пока не заняты.

Вакансия Город Зарплата Продажи Менеджер по продажам Минск (работа в Москве) 3 тыс. USD Менеджер по продажам Минск 2 тыс. USD Клиент-менеджер Дзержинск 2 тыс. EUR

(до вычета налогов) Менеджер по развитию партнерской сети на англоязычных рынках (Юго-Восточная Азия) Минск 3 тыс. – 4 тыс. BYN Менеджер по развитию партнерской сети на испаноязычных рынках Минск 3 тыс. – 4 тыс. BYN Информационные технологии, интернет, телеком Product Manager Минск 3 тыс. – 6 тыс. USD Lead Developer.NET, JavaScript Минск 3 тыс. – 5 тыс. USD UX expert Минск 3 тыс. – 5 тыс. USD Senior cloud solutions developer Минск 3 тыс. USD Project Manager Минск 2,5 тыс. – 4 тыс. USD Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия Chief Accountant (главный бухгалтер) Минск 2 тыс. – 3,5 тыс. USD Финансовый директор Минск 3 тыс. USD Начальник финансово-экономического отдела Дзержинск 2 тыс. EUR

(до вычета налогов) Главный бухгалтер Минск 1,5 тыс. USD Специалист по МСФО Минск 3 тыс. BYN Производство Ведущий инженер-электроник Минск 3 тыс. BYN Начальник службы по развитию собственного производства Минск 3 тыс. BYN Технолог – разработчик рецептур косметической продукции Минск 1,5 тыс. USD Руководитель производственной площадки Кричев 2,6 тыс. – 3,25 тыс. BYN Ведущий инженер-конструктор (компоновщик) Минск 2,5 тыс. BYN (до вычета налогов) Транспорт, логистика Менеджер по продаже услуг мультимодальных перевозок Минск 2 тыс. EUR

(до вычета налогов) Специалист по организации международных перевозок Минск 500 – 3 тыс. EUR Водитель-международник категории С, Е Минск 1,5 тыс. EUR Водитель-международник Минск 1 тыс. EUR