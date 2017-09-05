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Самые высокие зарплаты августа
Вакансии в наиболее популярных среди соискателей профессиональных областях с самыми высокими зарплатами проанализировал Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY.
Это тот максимум, на который могут рассчитывать соискатели определенных профессий. В целом предел мечтаний на сегодня – 6 тыс. USD, и предлагает такую работу сектор «ИТ, интернет, телеком». В рейтинге в основном приведены «чистые» зарплаты, о чем в вакансиях есть пометки «на руки». Кстати, все эти теплые места пока не заняты.
|
Вакансия
|
Город
|
Зарплата
|
Продажи
|
Менеджер по продажам
|
Минск (работа в Москве)
|
3 тыс. USD
|
Менеджер по продажам
|
Минск
|
2 тыс. USD
|
Клиент-менеджер
|
Дзержинск
|
2 тыс. EUR
|
Менеджер по развитию партнерской сети на англоязычных рынках (Юго-Восточная Азия)
|
Минск
|
3 тыс. – 4 тыс. BYN
|
Менеджер по развитию партнерской сети на испаноязычных рынках
|
Минск
|
3 тыс. – 4 тыс. BYN
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
Product Manager
|
Минск
|
3 тыс. – 6 тыс. USD
|
Lead Developer.NET, JavaScript
|
Минск
|
3 тыс. – 5 тыс. USD
|
UX expert
|
Минск
|
3 тыс. – 5 тыс. USD
|
Senior cloud solutions developer
|
Минск
|
3 тыс. USD
|
Project Manager
|
Минск
|
2,5 тыс. – 4 тыс. USD
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
Chief Accountant (главный бухгалтер)
|
Минск
|
2 тыс. – 3,5 тыс. USD
|
Финансовый директор
|
Минск
|
3 тыс. USD
|
Начальник финансово-экономического отдела
|
Дзержинск
|
2 тыс. EUR
|
Главный бухгалтер
|
Минск
|
1,5 тыс. USD
|
Специалист по МСФО
|
Минск
|
3 тыс. BYN
|
Производство
|
Ведущий инженер-электроник
|
Минск
|
3 тыс. BYN
|
Начальник службы по развитию собственного производства
|
Минск
|
3 тыс. BYN
|
Технолог – разработчик рецептур косметической продукции
|
Минск
|
1,5 тыс. USD
|
Руководитель производственной площадки
|
Кричев
|
2,6 тыс. – 3,25 тыс. BYN
|
Ведущий инженер-конструктор (компоновщик)
|
Минск
|
2,5 тыс. BYN (до вычета налогов)
|
Транспорт, логистика
|
Менеджер по продаже услуг мультимодальных перевозок
|
Минск
|
2 тыс. EUR
|
Специалист по организации международных перевозок
|
Минск
|
500 – 3 тыс. EUR
|
Водитель-международник категории С, Е
|
Минск
|
1,5 тыс. EUR
|
Водитель-международник
|
Минск
|
1 тыс. EUR