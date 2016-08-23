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№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

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Консультации

Самостоятельное выделение НДС для вычета

23.08.2016

Практика показывает, что у налогоплательщиков зачастую возникают вопросы при самостоятельном выделении НДС для налоговых вычетов. Рассмотрим особенности этой процедуры на примерах.

Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница между общей суммой НДС, исчисленной по итогам отчетного периода, и суммами налоговых вычетов (п. 5 ст. 103 НК). Налоговыми вычетами на основании п. 2 ст. 107 НК признают суммы НДС:

1) предъявленные продавцами, состоящими на учете в налоговых органах РБ и являющимися плательщиками, к оплате плательщику при приобретении им на территории РБ товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее – объекты);

2) уплаченные плательщиком при ввозе товаров на территорию РБ;

3) уплаченные в бюджет при приобретении объектов на территории РБ у иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах РБ.

Одним из сам...

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