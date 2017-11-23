С упрощением вас!

Этот законодательный акт предусматривает революционное изменение механизмов взаимодействия госорганов и предпринимательского сообщества, снижает до минимума вмешательство властей в работу организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) и модернизирует механизмы саморегулирования бизнеса, повышая его ответственность за свою работу перед обществом. При этом, как отмечается в сообщении, определенный – минимально необходимый –уровень контроля со стороны государства сохраняется.

Среди принятых мер особо отмечается введение уведомительного порядка осуществления наиболее распространенных среди предпринимателей видов экономической деятельности – оказание бытовых, туристических и социальных услуг, осуществление деятельности в сфере торговли и общепита, перевозки пассажиров, производство продукции и стройматериалов. По словам пресс-службы Президента, под действие этого документа подпадут 95% субъектов малого и среднего бизнеса.

Для того чтобы заниматься всеми видами деятельности, упомянутыми в Декрете, надо будет всего лишь направить соответствующее уведомление в исполнительный комитет через имеющуюся в каждом из них службу «одно окно». Его также можно будет отправить по почте с уведомлением о вручении либо (для тех, кто «на ты» с компьютером) воспользоваться возможностями портала электронных услуг. И уже утром следующего дня указанную в этом уведомлении деятельность можно будет осуществлять.

Кроме того, Декретом максимально унифицированы и сокращены нормы, содержащие требования по обеспечению пожарной безопасности и по охране окружающей среды, к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и эксплуатации капитальных строений, изолированных помещений, а также санитарно-эпидемиологические и ветеринарные требования. Но при этом они становятся строго обязательными для всех субъектов предпринимательской деятельности без исключения. Всем остальным ТНПА, в которых установлены ограничения в соответствующих сферах, придается рекомендательный характер до их отмены.

Документ также «снимает» (насколько это возможно для нормальной работы) бюрократические барьеры, связанные с получением разнообразных справок, разрешений и согласований, а сами административные процедуры, проводимые в отношении субъектов хозяйствования, должны существенно упроститься.

В частности, отменяется необходимость согласования режима работы торговых и «общепитовских» объектов, кроме ночных заведений, обслуживающих посетителей с 23-00 до 7-00 часов. Водители многих транспортных предприятий смогут забыть «как кошмарный сон» путевые листы и т.п. Утратят силу и некоторые другие запреты и ограничения для предпринимателей в сферах производства продукции, строительной и транспортной деятельности, торговли и др.

При этом ответственность за возможные нарушения при ведении бизнеса и возникшие в результате этого вредные последствия никуда не исчезнет – она будет, как и хотел глава государства, переложена на руководителей организаций. Для них Декретом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 200 базовых величин за непринятие необходимых мер по надлежащей организации деятельности.

Власти рассчитывают, что принятие Декрета, который, как обещалось ранее, должен вступить в силу с 1 января 2018 г., создаст нужные условия для развития предпринимательской инициативы, стимулирует деловую активность граждан и улучшит общий инвестиционный климат в Беларуси. Как говорится, поживем – увидим.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ