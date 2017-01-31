С отходами проще, чем с документами

Итоги 12-го заседания рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при Министерстве экономики можно считать успешными наполовину. Один из вопросов удалось в основном решить, а по другому в очередной раз согласие не было достигнуто.

С проблемными вопросами в области обращения с отходами производства и потребления виден прогресс, сообщается в пресс-релизе Минэкономики. Минприроды предложило обязать арендодателей на рынках и в торговых центрах включать в инструкции по обращению с отходами производства порядок обращения с отходами производства, которые образуются у арендатора. Соответствующая норма должна быть предусмотрена в договоре между ними. Это позволит арендаторам такую инструкцию отдельно не составлять.

Минприроды пообещало в месячный срок внести изменения в свое постановление от 22.10.2010 № 45 и рекомендовать региональным инспекциям природных ресурсов и охраны окружающей среды не привлекать за соответствующие нарушения к административной ответственности ИП, торгующих на рынках и в торговых центрах.

В свою очередь, Минжилкомхоз и ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» предлагают в течение 2 месяцев разработать и внести в Совмин проект постановления, устанавливающий фиксированный платеж для ИП за ввоз товаров в полимерной, бумажной, картонной и комбинированной упаковке и упрощенную форму ежеквартальной отчетности (уведомления) для них. В дальнейшем при корректировке Указа Президента от 11.07.2012 № 313 планируется перейти от ежеквартальной уплаты к ежегодной.

Однако у предпринимателей – членов рабочей группы более дерзкие замыслы. Они просят вообще вывести ИП, торгующих в розницу товарами легкой промышленности, из-под действия норм Указа № 313 ввиду незначительности объема отходов от этой деятельности и, соответственно, нецелесообразности ведения отчетности. Пока удалось лишь договориться о том, что Минжилкомхоз совместно с ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» проанализируют данное предложение и подготовят свою позицию к 20 февраля.

Гораздо меньше успехов на заседании удалось добиться в обсуждении проекта указа «О некоторых мерах по упрощению регулирования и стимулирования индивидуальной предпринимательской деятельности в розничной торговле», разработанного РОО «Перспектива». Напомним, главный пункт этого документа – возможность для ИП платить фиксированный сбор при торговле непродовольственными товарами, ввезенными из ЕАЭС, без деклараций соответствия, сертификатов и прочих документов, подтверждающих их качество. Компенсировать это послабление предлагалось введением повышающих коэффициентов к сбору.

Эту идею не поддержал ни один из органов государственного управления – Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Минфин, МНС, Госстандарт и Минэкономики. По мнению госорганов, данный проект подразумевает создание неравных условий ведения бизнеса и широких возможностей для ввоза контрафакта.

Не нашел проект указа поддержки у Совета по развитию предпринимательства и у ряда бизнес-союзов, говорится в пресс-релизе Минэкономики. Правда, единой позиции по этому вопросу у них нет. Белорусский союз предпринимателей предлагает вернуться к рассмотрению иного проекта нормативного акта – о «микропартиях» (см. «ЭГ» № 6 от 24.01.2017). На этом этапе обсуждения часть участников рабочей группы покинула заседание. Позднее глава РОО «Перспектива» А. Шумченко дал довольно нелицеприятную оценку деятельности рабочей группы

Поскольку проект о «микропартиях» затрагивает не только ИП, но и микропредприятия, его следует обсудить на заседании общественно-консультативного совета при Минэкономики с участием членов рабочей группы, считает заместителя министра Ирина Костевич. Она также сообщила, что ряд госорганов готов вернуться к обсуждению данного проекта.

Напомним, поиском компромиссного варианта, который мог бы смягчить последствия принятия Указа от 16.05.2014 № 222, чиновники и бизнес занимаются с момента его принятия. Часть предпринимателей активно протестует против норм этого документа, но большинство пытается как-то приноровиться к его требованиям. Однако в условиях падения платежеспособности населения и потребительского спроса сделать это трудно.

Автор публикации: Анастасия Григорьева