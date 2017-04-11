Рынок аудита в 2016 году: меньше компаний и больше услуг

За прошлый год число аудиторских компаний в Беларуси сократилось почти на 20%, а аттестованных аудиторов – на 5%, свидетельствуют данные Минфина. Но это не помешало росту выручки от оказания аудиторских услуг на 14,5% в текущих ценах.

По состоянию на 1 января 2017 г. в нашей стране насчитывалось 1453 аудитора – на 77 меньше, чем годом ранее. При этом за прошлый год 82 аудиторскими организациями оказано услуг на сумму почти 45,4 млн. BYN (в 2015-м – 104 компаниями на 39,6 млн. BYN). Отметим, что при относительно стабильном количестве аттестованных аудиторов в республике число аудиторских компаний сократилось за 2012–2016 гг. на 41,8% (см. рис. 1). Ряд мелких компаний покинули рынок в связи с ужесточением законодательных требований к штатной чис­ленности аудиторов.

Объем оказанных аудиторских услуг вырос по сравнению с 2015 г. на 14,5%, до 45,4 млн. BYN. В долларовом эквиваленте произошло снижение на 8,6%: череда девальваций вернула рынок на уровень ниже 2013 г. (см. рис. 2).

Аудит в 2016 г. был проведен в 4523 организациях (в 2015 г. – в 4994), что стало самым низким показателем за последние 5 лет. Впрочем, рекордно снизилась и доля собственно аудита – с 65% в 2015-м до 53%. Доля профессиональных услуг (ведение бухгалтерского учета, составление отчетности, в т.ч. в соответствии с МСФО, налоговых деклараций, оценка, консультации и т.п.) выросла за год с 33% до столь же рекордных 45%, а иных аудиторских услуг осталась на уровне 2%. Таким образом, изменение критериев обязательного аудита в Законе от 12.07.2013 № 56-З «Об аудиторской деятельности» оказало заметное влияние на структуру рынка.

Традиционно государство считает одним из критериев результативности аудита число выявленных нарушений. Так, в прош­лом году в ходе аудита в 2681 организации (т.е. у 59,3% проаудированных организаций против 55,2% годом ранее) установлены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета. У 1842 клиентов обнаружены нарушения налогового законодательства, повлекшие недоплату налогов и других обязательных платежей в бюджет на сумму более 14 млн. BYN (в 2015-м – у 2038 на сумму более 6,8 млн. BYN).

Отметим, что это не полная картина отечественного рынка аудита. Аудиторы – индивидуальные предприниматели не отчитываются об итогах своей деятельности, а потому объем оказываемых ими услуг невозможно определить даже приблизительно.