Руководитель организации: особенности оформления трудовых отношений

Трудовые отношения с руководителем организации оформляются с учетом особенностей его правового положения, с соблюдением требований трудового законодательства и законодательства о правовом положении соответствующих организаций.

Руководитель организации – это физическое лицо, которое в силу закона или учредительных документов организации осуществляет руководство организацией, в т.ч. выполняет функции ее единоличного исполнительного органа (ст. 252 ТК).

Иногда отношения организации с физическим лицом, осуществляющим руководство ее деятельностью, не регулируются трудовым законодательством.

Например, согласно ч. 9 ст. 53 Закона от 9.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон № 2020-XII) полномочия исполнительного органа хозяйственного общества по решению общего собрания участников хозяйственного общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организаци...