Розница борется за рост и согласна на импорт

Одним из главных трендов текущего года можно считать возобновление положительных темпов роста потребления. Розничный товарооборот в январе–сентябре т.г. достиг 28,5 млрд. BYN, что в сопоставимых ценах на 2,4% выше, чем за 9 месяцев 2016 г. Но наверстывать потери предыдущих лет придется еще долго.

Нынешние темпы – довольно скромное достижение на фоне спада на 1,3% в 2015 г. и на 4,2% в 2016-м. К тому же в долларовом эквиваленте роз­ничный товарооборот по итогам 9 месяцев т.г. был на 9,9% выше, чем в аналогичном периоде 2016 г. (отчасти благодаря укреплению рубля), но на 28% меньше, чем в январе–сентябре 2013 г. (по средневзвешенному курсу за период). Ухудшилась и структура потребительского спроса. Так, удельный вес продовольственных товаров в розничном товарообороте в январе–­сентябре т.г. составил 51,3% против 50,9% по итогам 9 месяцев 2016 г., а непродовольственных товаров – сократился с 49,1 до 48,7%. Между тем в 2012 г. соотношение продовольственных и непродовольственных товаров составляло 48,5 на 51,5%, в 2013-м – 50,3 на 49,7% соответственно, в 2015-м – 50,2 на 49,8%. Таким образом, белорусы на протяжении последних 5 лет больше тратят на еду, чем на одежду, бытовую технику и различные гаджеты, по крайней мере в легальном обороте, без учета продаж микроорганизаций и интернет-торговли. В частности, за 9 месяцев т.г. организации торговли продали холодильников и морозильников на 14% меньше, чем годом ранее, стиральных машин – на 5,2%, телевизоров – на 16,3%. В придачу доля алкогольных напитков и пива в розничном товарообороте организаций торговли снизилась за год с 10,1 до 9,7%, а объем продаж в сопоставимых ценах – на 0,8% к уровню января–сентября 2016 г.

Меняется и структура розничного товарооборота по формам собственности. Здесь доля субъ­ектов государственной формы собственности сократилась с 11,4% в 2011 г. до 8,3% в 2016-м, но по итогам 9 месяцев т.г. она подросла до 8,9%. В то же время доля частных компаний сократилась с 82,9% в 2011-м до 69,5% в январе–­сен­тябре т.г. (в т.ч. 8,9% – с долей государственной собственности), а организаций, принадлежащих иностранцам, выросла с 5,7 до 21,6% – притом что международных торговых сетей с громкими именами на нашем рынке не наблюдается.

В свою очередь, доля организаций торговли в розничном товарообороте выросла с 86,9% в январе–сентябре 2016 г. до 87,6%, а индивидуальных пред­принимателей и физических лиц – сократилась с 13,1 до 12,4%. В то же время удельный вес крупных организаций в роз­ничном товарообороте сократился с 65,7 до 64,5%, средних – вырос с 8 до 8,2%, а малых – с 26,3 до 27,3%. Таким образом, формально нет оснований ут­верждать, что в ритейле круп­ные компании вытесняют малые – если не выяснять нюансы дробления биз­неса ради налоговых льгот и иных преференций.

Доля продаж товаров отечест­венного производства в роз­ничном товарообороте организаций торговли сократилась за год с 66,2 до 65%, в т.ч. продовольственных – с 81,6 до 81%. Правда, по ряду товаров спрос покупателей практически пол­ностью удовлетворяется за счет белорусской продукции. В частности, доля отечественного мяса здесь выросла с 99,7% в январе–сентябре 2016 г. до 99,8% по итогам 9 месяцев т.г., сыров – с 93,3 до 95,3%. В то же время доля отечественного сахара сократилась с 98,6 до 86,7%, сливочного масла – с 99,5 до 99,3%, макаронных изделий – с 67,4 до 66,7%, овощей – с 75,1 до 68,3%, соков – с 70,3 до 69,9%, круп – с 48,8 до 46%, рыбы – с 45,4 до 41%, растительного масла – с 23 до 20,3%, фруктов – с 9,7 до 7,9%.

Еще заметнее эти тенденции в сегменте непродовольственных товаров. Здесь доля продаж отечественной продукции в организациях торговли со­кратилась за год с 46,1 до 44,5% в январе–сентябре т.г. Правда, доля отечественных телевизоров выросла с 4,4 до 7,1%, а фармацевтических товаров – с 40,6 до 41,7%, но удельный вес парфюмерно-­косметической продукции белорусского производства в общем объеме продаж сократился с 24,4 до 22%, одежды трикотажной – с 49,4 до 43,2%, чулочно-носочных изделий – с 85,5 до 84,9%, обуви – с 50,4 до 47,2%, стройматериалов – с 50,1 до 48,1%, холодильников и морозильников – с 64,8 до 53,4%.

Таким образом, некоторый рост номинальных заработков в сочетании с укреплением курса рубля быстро оживил интерес к импорту. Заметим, что в январе–августе т.г. поставки из-за рубежа потребительских товаров в республику увеличились на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. (или на 715,1 млн. USD), в т.ч. продовольственных – на 11,8%, а непродовольственных – на 23,2%. В результате белорусским производителям становится все тру­днее конкурировать за «место на полке» на внутреннем рынке.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ