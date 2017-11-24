Резидент ответит за все

Кем и каким образом должна представляться информация о завершении всех операций по внешнеторговому договору в случае заключения договора перевода долга между резидентами, если по данному договору сделка перерегистрирована не была, так как долг переведен на меньшую сумму?

Юридическое лицо – резидент (далее – резидент) заключило внешнеторговый договор с юридическим лицом – нерезидентом. Была зарегистрирована сделка. Затем резидент частично перевел свой долг на другого резидента (на сумму меньшую общей суммы внешнеторгового договора).

В соответствии с подп. 1.16.1 п. 1 Указа № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» в соответствии с каждым заключенным внешнеторговым договором резиденты обязаны в установленные сроки в случае завершения всех операций по внешнеторговому договору (с учетом его продления) уведомить об этом банк, в котором была зарегистрирована сделка, в порядке и сроки, установленные Нацбанком.

В п. 20 Инструкции о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утв. постановлением Правления Нацбанка от 16.04.2009 № 46 (далее – Инструкция № 46), установлено, что информация о завершении всех операций по внешнеторговому договору представляется экспортером (импортером) в банк, осуществлявший регистрацию (перерегистрацию) сделки по этому договору, в произвольной форме не позднее 30 календарных дней со дня установления экспортером (импортером) факта полного завершения всех операций по внешнеторговому договору (с учетом его продления). При этом данная информация может содержаться в сведениях о поступивших денежных средствах в виде записи «Все операции по внешнеторговому договору (с учетом его продления) завершены». Ответственность за несвоевременность пред­ставления информации о завершении всех операций по внешнеторговому договору и ее недостоверность возлагается на экспортера (импортера).

При регистрации и перерегистрации сделки по одному внешнеторговому договору в разных банках экспортер (импортер) представляет информацию о завершении всех операций по внешнеторговому договору в банки, осуществлявшие регистрацию и перерегистрацию сделки по этому договору. При ликвидации (реорганизации) банка, регистрировавшего (перерегистрировавшего) сделку, информация о завершении всех операций по внешнеторговому договору представляется в банк, обслуживающий счет экспортера (импортера).

В п. 90 приложения к письму № 22-31/2 «О комментариях к форме отчетности 2209» предусмотрено, что при отсутствии перерегистрации сделки информация о завершении всех операций по внешнеторговому договору предоставляется экспортером (импортером), который зарегистрировал сделку.

Таким образом, информацию о завершении всех операций по внешнеторговому договору должен представить резидент в порядке, предусмотренном Инструкцией № 46.

Автор публикации: Денис САФАРЕВИЧ, юрист ООО «Арцингер и партнеры»