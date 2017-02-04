Порядок формирования в банках специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе уточнен постановлением правления Нацбанка от 10.01.2017 № 11.

Изменены минимальные требования, которые должны устанавливать банки при формировании перечня и порядка использования при классификации активов и условных обязательств признаков финансовой неустойчивости должника, гаранта (поручителя), эмитента ценных бумаг, контрагента по условным обязательствам, иной негативной информации об их способности исполнить свои договорные обязательства перед банком, а также дополнительные критерии отнесения срочной, пролонгированной и просроченной задолженности по активам, подверженным кредитному риску, и условных обязательств к IV группе риска.

При классификации активов для этих целей должна учитываться негативная информации о способности должника, гаранта (поручителя), эмитента ценных бумаг, контрагента по условным обязательствам безусловно исполнить свои договорные обязательства перед банком, в т.ч. отсутствие (недостаточность) поступлений в иностранной валюте для своевременного и полного погашения валютной задолженности. До сих пор порядок и методика оценки этого фактора устанавливалась в локальных нормативных правовых актах банков. Теперь же такая оценка должна проводиться банками на основании расчета входящего и исходящего потоков денежных средств должника не реже одного раза в 6 месяцев с учетом следующих особенностей:

в расчет входящего потока принимаются денежные средства в иностранной валюте, совпадающей с валютой задолженности, и (или) в СКВ, за исключением средств, причитающихся к получению должником по договорам кредита, займа, сделкам, связанным с размещением долговых ценных бумаг собственной эмиссии, и планируемым сделкам РЕПО, не заключенным на момент оценки, а также по векселям с отсрочкой оплаты, планируемым к выдаче (продаже), но не выданным (не проданным) на момент проведения банком указанной оценки;

в расчет исходящего потока принимаются денежные средства в любой иностранной валюте, за исключением сумм, причитающихся к уплате должником по договорам кредита, займа, сделкам, связанным с размещением долговых ценных бумаг собственной эмиссии, и планируемым сделкам РЕПО, не заключенным на момент оценки, а также по векселям с отсрочкой оплаты, выданным (проданным) должником после проведения банком указанной оценки.

Поступления в иностранной валюте признаются достаточными для своевременного и полного погашения валютной задолженности в случае, если разность между входящим и исходящим потоками денежных средств должника в иностранной валюте равна либо превышает остаток его валютной задолженности перед банком в соответствующих периодах ее погашения.

Специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам и условным обязательствам в иностранной валюте, которые подлежат классификации по II группе риска на основании произведенной оценки достаточности поступлений в иностранной валюте, формируются банками в следующем порядке:

Дата Доля общей суммы задолженности по соответствующим активам и (или) общей суммы соответствующих условных обязательств, % с 1 июля 2017 г. не менее 1% с 1 января 2018 г. не менее 1,5% с 1 июля 2018 г. не менее 2% с 1 января 2019 г. не менее 2,5% с 1 июля 2019 г. не менее 3% с 1 января 2020 г. не менее 4% с 1 июля 2020 г. в размере, предусмотренном Инструкцией о порядке формирования и использования банками, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, утв. постановлением Правления Нацбанка от 28.09.2006 № 138

Указанный период формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и условным обязательствам в иностранной валюте, классифицированных по II группе риска, в размере менее 5% от общей суммы задолженности по соответствующим активам и (или) общей суммы соответствующих условных обязательств банки указывают информацию об исполнении перечисленных требований в сопроводительной записке к пруденциальной отчетности.

Соответствующие изменения и дополнения внесены в Инструкцию о порядке формирования и использования банками, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, утв. постановлением Правления Нацбанка от 28.09.2006 № 138.

Постановление № 11 вступает в силу с 1 июля 2017 г.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН