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№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

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Консультации

Рекомендации по обязательному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний

05.09.2017

Пленум Верховного Суда рассмотрел вопросы применения судами законодательства об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и разработал рекомендации по правильному применению законодательства в данной сфере, обобщенные в постановлении Пленума Верховного Суда от 29.06.2017 № 7 (далее – постановление № 7), которые должны заинтересовать страхователей.

При этом постановление Пленума Верховного Суда от 22.12.2005 № 12 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее – постановление № 12) изложено в новой редакции, которая разработана в связи с изменением соответствующего законодательства, а также для решения возникающих в судебной практике вопросов.

Кто подлежит обязательному страхованию

Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – обязательное страхование) направлено на воз­мещение вреда, причиненного жизни или здоровью застрахованного работника при выполнении и...

Автор публикации: Александр ГАНАГО

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