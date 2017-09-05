Рекомендации по обязательному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний

Пленум Верховного Суда рассмотрел вопросы применения судами законодательства об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и разработал рекомендации по правильному применению законодательства в данной сфере, обобщенные в постановлении Пленума Верховного Суда от 29.06.2017 № 7 (далее – постановление № 7), которые должны заинтересовать страхователей.

При этом постановление Пленума Верховного Суда от 22.12.2005 № 12 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее – постановление № 12) изложено в новой редакции, которая разработана в связи с изменением соответствующего законодательства, а также для решения возникающих в судебной практике вопросов.

Кто подлежит обязательному страхованию

Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – обязательное страхование) направлено на воз­мещение вреда, причиненного жизни или здоровью застрахованного работника при выполнении и...

Автор публикации: Александр ГАНАГО