Рейтинг Белагропромбанка подтвержден

По мнению аналитиков S&P текущая поддержка правительства и прочное положение Белагропромбанка на рынке будут уравновешивать риски, обусловленные низкими показателями рентабельности, возросшим объемом проблемных кредитов и растущими расходами на резервирование по кредитам. Рейтинг банка главным образом отражает суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте («B-/Стабильный/B»), поскольку Белагропромбанк ведет деятельность исключительно в Республике Беларусь и продолжает подвергаться рискам, присущим операционной среде страны.

В S&P полагают, что показатели ликвидности Белагропромбанка, улучшившиеся за январь-сентябрь 2016 г., останутся на «адекватном» уровне в ближайшие 12 месяцев. В частности, тенденция оттока депозитов, наблюдавшаяся в 2015 г., сменилась их ростом на 5,3% за 9 месяцев 2016 г. благодаря стабилизации рубля и более благоприятным для банков условиям регулирования. Это позволило существенно снизить риск значительного оттока депозитов. По состоянию на 30 сентября 2016 г. отношение широкого показателя ликвидных активов к краткосрочному финансированию, привлеченному на открытом рынке, увеличилось до 2,03 раза, а отношение «чистого» показателя ликвидных активов к краткосрочным депозитам клиентов составило 33,1%, что значительно выше, чем в конце 2014 г. и начале 2015 г. и в настоящее время соответствует показателям сопоставимых белорусских банков.

Тем не менее, в S&P отмечают значительную зависимость Белагропромбанка от краткосрочного межбанковского финансирования, необходимого для покрытия разрывов ликвидности. На 30 сентября 2016 г. краткосрочное финансирование, привлеченное на открытом рынке, составляло 17,2% совокупного фондирования банка, что соответствует показателям сопоставимых белорусских банков.

Рейтинги Белагропромбанка по-прежнему отражают концентрацию на белорусском рынке, что отражено в базовом уровне рейтинга для банков, действующих только в Беларуси, — «b-», на основе которого присваиваются кредитные рейтинги белорусским коммерческим банкам. Рейтинги также учитывают «адекватную» оценку бизнес-позиции банка, поскольку он является вторым по величине в стране и крупнейшим кредитором предприятий стратегически важного сельскохозяйственного сектора.

Позиция банка по риску также оценивается как «адекватная». Хотя в 2017 г. ожидается рост объема проблемных кредитов в связи с неблагоприятными макроэкономическими условиями, в S&P полагают, что этот риск будет компенсироваться возможностью передавать некоторые проблемные кредиты в Агентство по управлению активами, а также тем, что около 40% кредитов в портфеле банка обеспечено государственными гарантиями.

Показатели капитализации и прибыльности Белагропромбанка оцениваются как «умеренные» благодаря исторически низким показателям маржи и постепенному росту расходов на резервирование из-за высокого кредитного риска, связанного с экономически уязвимой АПК. «Умеренный» уровень капитализации и достаточная кредитоспособность банка обеспечиваются текущей поддержкой в форме капитала со стороны государства.

Показатели фондирования банка оцениваются как «средние» на основании поддержки со стороны организаций, связанных с государством, обеспечивающих около 35% его фондирования по состоянию на 30 сентября 2016 г. На ту же дату отношение кредитов к депозитам улучшилось до 107,9%, а показатель стабильного фондирования – до 118% (по сравнению со 120,8% и 111,6% в конце 2015 г. соответственно), что в целом соответствует показателям сопоставимых белорусских банков.

В S&P по-прежнему считают Белагропромбанк связанным с государством, но не добавляют дополнительных ступеней за экстраординарную господдержку к оценке его характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP). По мнению аналитиков агентства, есть «умеренно высокая» вероятность того, что правительство в нужном объеме поможет банку в стрессовой финансовой ситуации. Это объясняется его «очень важной» ролью в экономике страны, благодаря статусу крупнейшего кредитора АПК, в котором занята примерно треть трудоспособного населения страны, а также высокой значимости для банковской системы страны. При этом следует учитывать, что значительный объем условных обязательств республики снижает способность правительства оказывать экстраординарную поддержку ОСГ.

Прогноз «Стабильный» по рейтингам Белагропромбанка отражает прогноз по суверенным кредитным рейтингам и мнение S&P Global Ratings о том, что низкая рентабельность банка и давление на его показатели капитализации в связи с растущими затратами на резервирование по кредитам будут уравновешиваться текущей финансовой поддержкой со стороны правительства в ближайшие 12 месяцев.

Рейтинги могут быть понижены, если в агентстве заметят снижение способности правительства оказывать банку поддержку или будет понижен суверенный кредитный рейтинг страны. Кроме того, S&P может пересмотреть оценку SACP банка в случае значительного, роста проблемных кредитов в следующие 12 месяцев, что потребует формирования дополнительных резервов, в отсутствие вливаний в капитал, необходимых для устойчивого поддержания коэффициента достаточности капитала, скорректированного с учетом рисков, на уровне выше 5%.