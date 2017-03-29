Финансирование Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы, утв. постановлением Совмина от 23.03.2016 № 235 (далее – госпрограмма), в текущем году будет увеличено.

Это предусмотрено изменениями, внесенными в госпрограмму постановлением Совмина от 22.03.2017 № 215, вступившим в силу с 29 марта 2017 г., в соответствии с которым на нее в текущем году будет выделено не 56,3 млн. BYN, как планировалось ранее, а 67,6 млн. BYN (рост на 20%). Больше средств на развитие цифровой экономики и информационного общества запланировано и в 2018 г. (75,3 млн. BYN вместо 72,5 млн. BYN), и в 2019 г. (70,5 млн. BYN вместо 64,65 млн. BYN). При этом общий объем выделенных на госпрограмму средств увеличится всего на 11 млн. BYN, за счет уменьшения финансирования в 2020 г. (с 70 млн. BYN до 60,6 млн. BYN).

Госпрограмма приведена в соответствие с Законом «О республиканском бюджете на 2017 год» и среднесрочной финансовой программой республиканского бюджета на 2017–2019 годы, уточняются сроки и объемы финансирования ее мероприятий. В частности, она дополнена мероприятиями, направленными на информатизацию деятельности Следственного комитета, МНС, НАН Беларуси и Минсвязи.

Кроме того, постановлением № 235 расширен перечень заказчиков госпрограммы. В него дополнительно включены Госстандарт, МАРТ (вместо Минторга), Министерство культуры, МЧС, Минпром, Минсельхозпрод и Следственный комитет.

В новой редакции изложены приложения 2 и 3 к госпрограмме, содержащие перечень подпрограмм, входящих в госпрограмму с указанием источников и объемов финансирования и комплекс мероприятий подпрограмм госпрограммы соответственно.

Отметим, что основной объем средств (986 млн. BYN из 1341 млн. BYN, т.е. почти 70%) будет выделено на подпрограмму «Дальнейшее развитие национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также услуг, предоставляемых на ее основе». Следом идет подпрограмма «Трансформация бизнес-процессов посредством информационно-коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности современного общества», на которую предусмотрено 300 млн. BYN. Подпрограмма «Внедрение технологий электронного правительства и развитие инфраструктуры информатизации» получит «всего» 55 млн. BYN.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ