Разрешение на допуск к перевозкам

Постановлением Совмина от 15.12.2016 № 1026 внесены изменения в постановления от 29.12.1998 № 1996 «О мерах по выполнению Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП» и от 17.02.2012 № 156, которым утвержден единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, утверждено Положение о порядке выдачи разрешения на допуск к процедуре МДП и пользованию книжками МДП, внесения в него изменений, приостановления, прекращения действия разрешения на допуск к процедуре МДП и пользованию книжками МДП, в соответствии с которым выдача заинтересованным лицам разрешения на допуск, внесение в него изменений, приостановление, прекращение действия разрешения на допуск осуществляются Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков «БАМАП».

Условиями выдачи разрешения на допуск к процедуре МДП и пользованию книжками МДП являются:

осуществление заинтересованным лицом международных автомобильных перевозок грузов в течение не менее 6 месяцев до дня представления в Ассоциацию соответствующего заявления;

наличие у юридического лица в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении основных средств: транспортных средств, зданий, сооружений, машин, оборудования и иного имущества, учитываемого в качестве таких средств в соответствии с законодательством РБ о бухгалтерском учете и отчетности, остаточная стоимость которых эквивалентна сумме не менее 40 000 евро по официальному курсу Нацбанка на день обращения за выдачей разрешения на допуск;

наличие у индивидуального предпринимателя в собственности имущества (за исключением квартир, жилых домов, дачных домиков, садовых домиков, гаражей, жилых комнат, хозяйственных построек, легковых автомобилей) на сумму не менее 40 000 евро по официальному курсу Нацбанка на день обращения за выдачей разрешения на допуск;

отсутствие у заинтересованного лица на день представления заявления задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) и пеней, за исключением платежей, взимаемых таможенными органами;

согласование ГТК выдачи разрешения на допуск;

наличие у заинтересованного лица в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении не менее 25% механических транспортных средств от общего количества механических транспортных средств, заявленных для выполнения международных перевозок грузов, либо наличие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении недвижимого имущества (дополнительно к указанному выше) на сумму не менее 9000 евро по официальному курсу Нацбанка на день обращения за выдачей разрешения на допуск, при использовании только одного механического транспортного средства, заявленного для осуществления международных перевозок грузов и находящегося во временном владении и (или) пользовании у данного заинтересованного лица, а также не менее 5000 евро по официальному курсу Нацбанка на день обращения за выдачей разрешения на допуск, за каждое последующее механическое транспортное средство, заявленное для осуществления международных перевозок грузов и находящееся во временном владении и (или) пользовании у данного заинтересованного лица.

Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, дополнен соответствующей процедурой. Выдача разрешения на допуск к процедуре МДП и пользованию книжками МДП осуществляется Ассоциацией в течение 30 рабочих дней, внесение изменений в допуск – в течение 5 рабочих дней.

Постановление вступает в силу через 3 месяца после официального опубликования (т.е. 22 марта 2017г.).