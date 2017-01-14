Разбор жалоб по госзакупкам

Комиссией МАРТ 10 января рассмотрено 12 жалоб на действия и решения заказчиков (организаторов) и созданных ими комиссий по проведению процедур государственных закупок. Обоснованными были признаны 2/3 жалоб.

В частности, рассмотрены жалобы ООО «ВиВа Спейс» на решение комиссии заказчика – ГУ «Минское эксплуатационное управление вооруженных сил», СП ООО «Аквасан» на решение комиссии заказчика – ГУ «Логойский дом-интернат для престарелых», ОАО «Гроднохлебпром» филиал «Волковысский хлебозавод» на решение комиссии заказчика – отдел образования, спорта и туризма Берестовицкого районного исполнительного комитета и ЧУП «ВентЭнергоСервис» на действия комиссий заказчиков ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е.В. Клумова» и УЗ «19-я городская детская поликлиника». Комиссия обязала указанных заказчиков отменить проведенные процедуры и, устранив нарушения, провести новые процедуры в соответствии с законодательством о госзакупках.

Кроме того, по жалобам ООО «Аримедсервис» на ГУ УЗ «Молодечненская ЦРБ» и УП «Оптика-Сервис Плюс» на УЗ «25-я ЦРП Московского района г. Минска» комиссией МАРТ предписано отменить решения о выборе участника-победителя, обязать комиссии заказчиков провести повторную оценку и сравнение предложений участников, и принять решения в соответствии с законодательством о госзакупках.

По жалобам ООО«Т-Медика» на ГУ УЗ «Молодечненская ЦРБ, ПУП «ТеплоЭнергоСвязь» на РНПЦ «Психического здоровья», а также двум жалобам СП ООО «Аквасан» на ДИН МВД, комиссией МАРТ не установлено нарушений законодательства со стороны перечисленных заказчиков и созданных ими комиссий по проведению процедур госзакупок. Жалобы признаны необоснованными.

В соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 Указа от 31.12.2013 № 590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)» МАРТ в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения по результатам рассмотрения жалобы разместит соответствующие протоколы на официальном сайте www.icetrade.by и на электронных торговых площадках.