Растущее переселение народов

Более 65 млн. человек в мире вынужденно покинули место проживания из-за внешних обстоятельств, почти 10 м лн. не являются гражданами или подданными ни одного государства , говорится в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Общее число перемещенных лиц в мире к концу 2016 г. достигло 65,6 млн. человек: это 22,5 млн. беженцев, 2,8 млн. лиц, ищущих убежища, и более 40 млн. внутренне перемещенных лиц.

В результате вооруженных конфликтов и преследований перемещенных лиц в 2016 г. стало на 10 млн. больше. Около 0,5 млн. беженцев смогли вернуться на родину, домой переехали также 6,5 млн. внутренне перемещенных лиц. В среднем каждый 113-й человек в мире сегодня является перемещенным, каждые 3 секунды, кто-то покидает свой дом в поисках убежища.

– По любым меркам это число неприемлемо огромно. Оно со всей очевидностью свидетельствует о необходимости проявлять солидарность и добиваться предотвращения и урегулирования кризисов, а также активизировать помощь и защиту для беженцев, внутренне перемещенных лиц и лиц, ищущих убежища, – заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в связи с публикацией нового доклада.

Процессы возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома и свои страны, а также процессы их расселения в третьи страны в ООН считают «вялыми». В 2016 году 37 стран приняли на переселение 189,3 тыс. беженцев.

Самым большим поставщиком беженцев в 2016 году была Сирия. На сегодняшний день в мире насчитывается 5,5 млн. сирийских беженцев. Авторы доклада обращают внимание на такой новый фактор, как потоки беженцев из Южного Судана, особенно после обострения конфликта в стране в июле 2016 года. В прошлом году из этой страны в поисках убежища бежали 739,9 тыс. человек. В настоящее время во всем мире насчитывает почти 2 млн. южносуданских беженцев. Сирия лидирует также и по числу внутренне перемещенных лиц. Много внутренних беженцев в Ираке и Колумбии.

Дети составляют половину всех беженцев в мире. Так, 75 тыс. заявлений о предоставлении убежища были получены от детей, оказавшихся без сопровождения взрослых.

Большинство беженцев (84%) нашли приют в странах с низким или средним уровнем доходов.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ