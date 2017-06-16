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№44 (2051) от 16.06.2017

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№44 (2051) от 16.06.2017

16 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Распределение прибыли и выплата дивидендов при реорганизации

16.06.2017

Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) реорганизуется путем присоединения к нему общества с дополнительной ответственностью (далее – ОДО).

На момент реорганизации нераспределенная прибыль ОДО составляет 100 тыс. BYN. Денежных средств, обеспечивающих нераспределенную прибыль, недостаточно, т.к. они были использованы на приобретение основных средств.

Может ли ОДО до момента реорганизации распределить всю свою прибыль и произвести частичный расчет с учредителями ОДО за счет имеющихся денежных средств в сумме 10 тыс. BYN, а оставшуюся перед участниками ОДО задолженность по начисленным, но не выплаченным учредителям ОДО дивидендам передать ООО с последующим ее погашением за счет денежных средств реорганизованного ООО?

Распределение прибыли хозяйственного общества относится к исключительной компетенции общего собрания участ...

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