Расходы на монтаж и наладку иностранного оборудования и налогообложение

В соответствии с договором поставки работы по монтажу и наладке технологического оборудования включены в стоимость оборудования. Для выполнения указанных работ в Беларуси направлен сотрудник иностранной организации (из Италии). Согласно договору поставки белорусская сторона отдельно оплачивает расходы по проживанию и питанию сотрудника.

1. Подлежат ли обложению налогом на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность на территории РБ через постоянное представительство (далее – налог на доходы), доходы от монтажа технологического оборудования?

2. Рассматривается ли в качестве объекта обложения подоходным налогом оплата расходов иностранного представителя по проживанию и питанию в период выполнения работ по договору?

1. Нет, не подлежат.

Согласно подп. 1.12.11 п. 1 ст. 146 НК объектом обложения налогом на доходы признаются, в частности, доходы, полученные плательщиком от источников в РБ по установке, наладке, обследованию, обслуживанию, измерению, тестированию линий, механизмов, оборудования, п...