Скачать свежий номер газеты

№29 (2036) от 14.04.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.8912 руб.

2.0087 руб.

Р (100)

3.3324 руб.

Ставка рефинансирования

14.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

180.10 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№29 (2036) от 14.04.2017

14 апреля 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Расчеты в иностранной валюте между резидентами - только с разрешения Нацбанка

14.04.2017

Юридическое лицо – резидент (далее – резидент 1) заключило импортный внешнеторговый договор на поставку товара с юридическим лицом – нерезидентом (далее – нерезидент).

Резидент 1 товар получил и должен заплатить иностранную валюту. Нерезидент заключил договор уступки права требования с другим юридическим лицом – резидентом (далее – резидент 2), по которому он уступает последнему право требования оплаты по импортному внешнеторговому договору. Причем в договоре уступки указано, что деньги, которые получит резидент 2 от резидента 1, будут считаться расчетами в счет предоставления займа нерезидентом резиденту 2.

Вправе ли резидент 1 перечислить иностранную валюту резиденту 2? Каковы действия банка?

В ст. 11 Закона от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 226-З) установлено, что запрещается использование и...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Менеджмент: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit