Расчеты в иностранной валюте между резидентами - только с разрешения Нацбанка

Резидент 1 товар получил и должен заплатить иностранную валюту. Нерезидент заключил договор уступки права требования с другим юридическим лицом – резидентом (далее – резидент 2), по которому он уступает последнему право требования оплаты по импортному внешнеторговому договору. Причем в договоре уступки указано, что деньги, которые получит резидент 2 от резидента 1, будут считаться расчетами в счет предоставления займа нерезидентом резиденту 2.

Вправе ли резидент 1 перечислить иностранную валюту резиденту 2? Каковы действия банка?

В ст. 11 Закона от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 226-З) установлено, что запрещается использование и...