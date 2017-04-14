Вопрос-ответ
Расчеты в иностранной валюте между резидентами - только с разрешения Нацбанка
Юридическое лицо – резидент (далее – резидент 1) заключило импортный внешнеторговый договор на поставку товара с юридическим лицом – нерезидентом (далее – нерезидент).
Резидент 1 товар получил и должен заплатить иностранную валюту. Нерезидент заключил договор уступки права требования с другим юридическим лицом – резидентом (далее – резидент 2), по которому он уступает последнему право требования оплаты по импортному внешнеторговому договору. Причем в договоре уступки указано, что деньги, которые получит резидент 2 от резидента 1, будут считаться расчетами в счет предоставления займа нерезидентом резиденту 2.
Вправе ли резидент 1 перечислить иностранную валюту резиденту 2? Каковы действия банка?
В ст. 11 Закона от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 226-З) установлено, что запрещается использование и...
- Аренда и лизинг
- Бизнес-союзы
- Вопрос-ответ
- ВЭД
- Инновации
- Инсайдерам и инвесторам
- Интеллектуальная собственность
- ИТ технологии
- Компании и рынки
- Консультации
- Контроль
- Логистика
- Маркетинг
- Мнение специалиста
- Недвижимость
- Образование
- Проекты
- Рейтинги
- Строительство
- Торговля
- Транспорт
- Туризм
- Факты, комментарии
- Цены
- Экология
- Энергетика