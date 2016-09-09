У предприятия арестован расчетный счет службой судебных исполнителей (задолженности перед бюд­жетом нет). Предприятие занимается реализацией продукции собственного производства в розничную сеть, средства от которой поступают на расчетный счет и списываются в счет погашения задолженности.

В то же время предприятие берет на реализацию в розничную сеть продукцию других производителей по договору комиссии и по договорам поставки с отсрочкой платежа.

Вправе ли предприятие, минуя свой расчетный счет, сдавать дневную выручку от реализации товара на счет поставщиков и комитентов (их инкассаторов), зачисляя на свой арестованный расчетный счет только размер комиссионного вознаграждения (при получении товара по договору комиссии) и размер торговой надбавки (при отсрочке платежа и получении товара на реализацию)?

В п. 5 Инструкции о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских рублях на территории Республики Беларусь, утв. постановлением Правления Нацбанка от 29.03.2011 № 107 (далее – Инструкция № 107), установлено, что юридические лица, подразделения, индивидуальные предприниматели (ИП), открывшие текущие (расчетные) банковские счета, в соответствии с законодательством сдают наличные деньги в обслуживающий банк и (или) его подразделения, иные банки, работникам службы инкассации, в организации, подчиненные Министерству связи и информатизации.

В соответствии с п. 8 Инструкции № 107 юридические лица, подразделения, ИП, открывшие текущие (расчетные) банковские счета, вправе использовать наличные деньги, поступившие в кассу, при условии отсутствия:

– наложения ареста и обращения взыскания на денежные средства юридического лица, ИП, находящиеся на текущих (расчетных) банковских счетах;

– приостановления операций по текущим (расчетным) банковским счетам юридических лиц, ИП;

– картотеки к внебалансовому счету «Расчетные документы, не оплаченные в срок».

Таким образом, при наличии ареста, наложенного службой судебных исполнителей, предприятие обязано всю выручку сдавать в свой обслуживающий банк.

Автор публикации: Денис САФАРЕВИЧ, юрист ООО «Арцингер и партнеры»