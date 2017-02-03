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03 февраля 2017 года

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Консультации

Работа во время декретного отпуска

03.02.2017
Работа во время декретного отпуска

Сотрудница находится в отпуске по беременности и родам. Она оформлена у нас по основному месту работы и по совместительству. Работница планирует во время отпуска по уходу за ребенком работать по совместительству, одновременно получать пособие на ребенка и зарплату.

На какое количество часов в неделю мы ее можем принять, и законно ли это вообще?

Согласно ч. 9 ст. 185 ТК по желанию лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (далее – отпуск по уходу), в период нахождения их в таком отпуске они могут работать по основному (по другой профессии, должности) или другому месту работы на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы рабочего времени).

Работа лиц, находящихся в отпуске по уходу, по основному (по другой профессии, должности) или другому месту работы на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы рабочего времени) означает внутреннее или внешнее совместительство.

Таким образом, законодатель предоставил право лицам, находящимся в отп...

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