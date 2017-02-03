Работа во время декретного отпуска

Сотрудница находится в отпуске по беременности и родам. Она оформлена у нас по основному месту работы и по совместительству. Работница планирует во время отпуска по уходу за ребенком работать по совместительству, одновременно получать пособие на ребенка и зарплату.

На какое количество часов в неделю мы ее можем принять, и законно ли это вообще?