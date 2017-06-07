Работа и семья: что важнее

Воспитывать детей сложнее, чем работать, уверены 63,4% респондентов, при этом лишь 29,5% предпочли бы работать, а не заниматься детьми.

На деле 54,2% респондентов честно признались, что совмещать заботу о детях и работу у них получается время от времени. Отлично справляются как с детьми, так и со своими рабочими обязанностями 19,3%. Менее четверти опрошенных родителей (22,3%) признались, что совмещать воспитание детей и работу у них не получается. Таковы итоги исследования, проведенного РАБОТА.TUT.BY.

Больше половины респондентов (58,5%) считают, что вероятнее всего можно сделать карьеру до отцовства и материнства. Однако 11,2% убеждены, что больше перспектив продвинуться по служебной лестнице открывается после рождения детей.

В большинстве случаев появление ребенка в семье (65,7%) меняет и отношение к карьере. Меньше внимания ей начали уделять 51,2% респондентов. Более пристальны к вопросам продвижения по службе после появления детей стали 14,5%. Около трети участников исследования (34,3%) отметили, что пополнение в семье никак не отразилось на их отношении к карьере.

Работодатели чаще всего предлагают родителям, строящим карьеру, следующие возможности совмещать воспитание и работу:

– не выходить на работу несколько дней в случае болезни ребенка (42,2%);

– гибкий график / удаленная работа (33%);

– подобные условия отсутствуют (27,7%);

– возможность взять отпуск, когда необходимо (15,2%) и др.

В 2016 г. Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) презентовал белорусским компаниям опыт скандинавских стран по организации условий труда, позволяющих сочетать работу и семью. «Parentsmart-работодатели» (дословно – «работодатель, умный к родителям») воспринимают родительство и связанные с ним гарантии как инвестицию в успех компании, а не вынужденную меру, продиктованную законодательством. Такие руководители привлекают и удерживают ценных сотрудников, сохраняя таким образом свои компании устойчивыми, а также позволяют женщинам не терять связь с работой и продвигаться по карьерной лестнице. Стимулируя выход отцов в декретный отпуск, «Компании Parentsmart» способствуют появлению на рабочих местах женщин-лидеров. ЮНФПА оказывает компаниям консультационную поддержку (подробнее).

В Беларуси женщины, несмотря на высокий уровень образования, сконцентрированы зачастую в наиболее низкооплачиваемых сферах, или на более низких позициях. Обследование домашних хозяйств по использованию суточного фонда времени, проведенное Белстатом при поддержке ЮНФПА и ЮНИСЕФ, показало:

– приготовлением пищи занимаются 90% женщин и 44% мужчин;

– 83% женщин и 31% мужчин моют посуду;

– 82% женщин и 44% мужчин убирают свое жилье.

На ведение домашнего хозяйства и уход за детьми женщины затрачивают в среднем в два раза больше времени, чем мужчины. Естественно, это отражается на их вовлеченности в профессиональную деятельность, возможности самообразования, саморазвития. Как только мужчины начнут на равных с женщинами заниматься домашним хозяйством и воспитанием детей, уходить в декретный отпуск, у женщин появится больше времени на профессиональную самореализацию, а у компаний будет меньше предрассудков при найме на работу девушек репродуктивного возраста.

Тем временем в Швеции, чтобы поощрить равное использование отпуска по уходу за ребенком обоими родителями, в 2008 г. была введена т.н. премия за гендерное равенство: родители, поровну разделившие между собой отпуск по уходу за ребенком, получают дополнительные выплаты. Шведская система позволяет брать полноценный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком на определенный период времени. Пособие, выплачиваемое во время отпуска, составляет 80% от заработной платы родителя до ухода в отпуск, вплоть до максимального уровня. Некоторые работодатели доплачивают оставшуюся сумму, чтобы пособие составляло 100% от зарплаты.

В Эстонии уже 15 лет поддерживаются работодатели, которые внедряют наилучшие практики совмещения трудовой и семейной жизни, формируют дружественную к семье и работнику трудовую среду.

Согласно исследованиям Министерства социальных дел Эстонии, дружественные по отношению к семье работодатели в целом более конкурентоспособны. Особенно позитивный эффект испытывают работодатели, нуждающиеся в рабочей силе со специфическими навыками. Положительный результат заключается в сокращении дней отсутствия на работе по болезни, низком уровне стресса у работников, повышении авторитета работодателя, снижении текучести кадров.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ