Рабочее время меньше нормы

Согласно ст. 112 ТК полная норма продолжительности рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. То есть наниматель может установить полную норму в неделю менее 40 часов. Например, 39 часов с режимом работы: с понедельника по четверг – 8 часов в день, в пятницу – 7 часов.

Не противоречит ли это ст. 124 ТК, если при 5-дневной рабочей неделе сумма часов пяти рабочих дней за календарную неделю меньше недельной нормы, неотработка возмещается по мере ее образования в отдельные недели за счет 1 или 2 (за исключением воскресенья) выходных дней, которые в графике работ (сменности) планируются как рабочие дни?

Как предусмотрено ст. 110 ТК, рабочее время нормируется нанимателем путем установления норм его продолжительности на протяжении календарной недели (рабочая неделя) и в течение суток (рабочий день, рабочая смена).

При этом нормирование рабочего времени осуществляется нанимателем в локальных нормативных правовых актах (ЛНПА). Например, в правилах внут...