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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Вопрос-ответ

Рабочее время

31.10.2017

Как правильно определить фонд рабочего времени сторожа, работающего по графику работ, если сторож находился 23 дня в отпуске в календарном месяце? Норма часов рабочего времени по производственному календарю – 167 часов, отработано по табелю – 48 часов.

Норма рабочего времени указанного сторожа должна определяться по графику работ (сменности).

С учетом ст. 126 ТК графики работ (сменности) составляются таким образом, чтобы в учетном периоде сумма часов рабочего времени не превышала нормы часов за этот период, рассчитанной в соответствии со ст.ст. 112–117 ТК.

Таким образом, норма часов рабочего времени для работников, которым установлен суммированный учет рабочего времени, определяется в учетном периоде. Например, если учетным периодом является квартал, то расчетная норма рабочего времени определяется на квартал исходя из 40-часовой рабочей недели. В таких случаях установленная производственным календарем норма рабочего времени в ка...

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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