Рабочая неделя медицинского работника

Какой должна быть продолжительность моей рабочей недели?

Для медицинских работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени – 38,5 часа в неделю (постановление Минздрава от 23.03.2016 № 46). Исключение составляют работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, врачи-специалисты – руководители организаций здравоохранения, медицинских научных организаций, санаторно-курортных и оздоровительных организаций, других организаций, которые наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую деятельность, обособленных подразделений этих организаций, главные медицинские сестры, медицинские сестры-­диетологи, зубные техники.

Сокращенная продол...