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№46 (2053) от 23.06.2017

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№46 (2053) от 23.06.2017

23 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Рабочая неделя медицинского работника

23.06.2017

Работаю инструктором ле­чебной физкультуры не в медицинском учреждении, совместителем на 0,5 ставки.

Какой должна быть продолжительность моей рабочей недели?

Для медицинских работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени – 38,5 часа в неделю (постановление Минздрава от 23.03.2016 № 46). Исключение составляют работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, врачи-специалисты – руководители организаций здравоохранения, медицинских научных организаций, санаторно-курортных и оздоровительных организаций, других организаций, которые наряду с основной деятельностью осуществляют медицинскую деятельность, обособленных подразделений этих организаций, главные медицинские сестры, медицинские сестры-­диетологи, зубные техники.

Сокращенная продол...

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