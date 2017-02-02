Рабочая группа ждет предложения

Распоряжением Президента Республики Беларусь от 13.01.2017 № 6рп создана рабочая группа, которая должна подготовить предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность. Но поучаствовать в этом процессе может каждый желающий.

Рабочая группа должна подать предложения по:

кардинальному сокращению технических и иных норм, правил и обязательных для соблюдения требований к осуществлению хозяйственной, предпринимательской и иной деятельности;

закреплению на уровне указа Президента Республики Беларусь основных требований, являющихся минимально достаточными для осуществления хозяйственной, предпринимательской и иной деятельности;

совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности, направленные на минимизацию вмешательства контролеров в хозяйственную деятельность предприятий.

БСПН им.Кунявского предлагает всем желающим воспользоваться предоставленным шансом. Каждый может назвать проблемы и барьеры, которые мешают, замедляют, снижают эффективность или не позволяют вести предпринимательскую деятельность, и представить предложения и аргументы по отмене или корректировке норм действующего законодательства.

В целях единообразного предоставления предложений БСПН им.Кунявского разработал форму документа (размещена на сайте www.bspn.by), по которой предлагается изложить свою позицию по вышеперечисленным задачам, и направить ее в БСПН им.Кунявского по удобному для Вас каналу связи (приветствуется в электронном виде): по электронной почте (org@bspn.by); тел/факсу +375 17 298 27 92 или почте: 220033, г.Минск, ул.Фабричная, 22 (4-ый этаж).

Информацию необходимо представить не позднее 13.02.2016 г. (пятница).

Все полученные предложения будут обобщены и представлены в Рабочую группу и Министерство экономики. Сократив излишние требования, белорусский бизнес избавиться от бесполезных затрат, чрезмерного внимания контролирующих органов, что станет залогом повышения его конкурентоспособности.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по сокращению излишних требований и контроля к субъектам хозяйствования

№ п/п Нормативный правовой акт (название, кем и когда принят) и ссылка на конкретную его норму, требующую отмены или изменения* Предложения по сокращению (изменению) норм законодательства Краткое описание проблемы и обоснование отмены (изменения) излишних требований (норм) 1 2 3 4

Контактные данные руководителя и/или другого ответственного лица организации

Фамилия, имя и отчество (полностью):

Тел. + 375 ( ____ ) ___________ моб. +375 ( ) _______________ Эл.почта ________________________________________

*ПРИМЕЧАНИЕ: Предложения желательно сгруппировать по иерархии органов, установивших норму: акты Президента Республики Беларусь, постановления Совета Министров и других республиканских органов, решения местных органов, других органов и организаций. Особое внимание предлагаем обратить на нормы МЧС, МВД, Минздрава (САНПИНы) и т.д.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по сокращению излишних требований и контроля к субъектам хозяйствования