Бизнес-союзы
Рабочая группа ждет предложения
Распоряжением Президента Республики Беларусь от 13.01.2017 № 6рп создана рабочая группа, которая должна подготовить предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность. Но поучаствовать в этом процессе может каждый желающий.
Рабочая группа должна подать предложения по:
- кардинальному сокращению технических и иных норм, правил и обязательных для соблюдения требований к осуществлению хозяйственной, предпринимательской и иной деятельности;
- закреплению на уровне указа Президента Республики Беларусь основных требований, являющихся минимально достаточными для осуществления хозяйственной, предпринимательской и иной деятельности;
- совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности, направленные на минимизацию вмешательства контролеров в хозяйственную деятельность предприятий.
БСПН им.Кунявского предлагает всем желающим воспользоваться предоставленным шансом. Каждый может назвать проблемы и барьеры, которые мешают, замедляют, снижают эффективность или не позволяют вести предпринимательскую деятельность, и представить предложения и аргументы по отмене или корректировке норм действующего законодательства.
В целях единообразного предоставления предложений БСПН им.Кунявского разработал форму документа (размещена на сайте www.bspn.by), по которой предлагается изложить свою позицию по вышеперечисленным задачам, и направить ее в БСПН им.Кунявского по удобному для Вас каналу связи (приветствуется в электронном виде): по электронной почте (org@bspn.by); тел/факсу +375 17 298 27 92 или почте: 220033, г.Минск, ул.Фабричная, 22 (4-ый этаж).
Информацию необходимо представить не позднее 13.02.2016 г. (пятница).
Все полученные предложения будут обобщены и представлены в Рабочую группу и Министерство экономики. Сократив излишние требования, белорусский бизнес избавиться от бесполезных затрат, чрезмерного внимания контролирующих органов, что станет залогом повышения его конкурентоспособности.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ по сокращению излишних требований и контроля к субъектам хозяйствования
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№
п/п
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Нормативный правовой акт (название, кем и когда принят) и ссылка на конкретную его норму, требующую отмены или изменения*
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Предложения по сокращению (изменению) норм законодательства
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Краткое описание проблемы и обоснование отмены (изменения) излишних требований (норм)
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1
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2
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3
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4
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Контактные данные руководителя и/или другого ответственного лица организации
Фамилия, имя и отчество (полностью):
Тел. + 375 ( ____ ) ___________ моб. +375 ( ) _______________ Эл.почта ________________________________________
*ПРИМЕЧАНИЕ: Предложения желательно сгруппировать по иерархии органов, установивших норму: акты Президента Республики Беларусь, постановления Совета Министров и других республиканских органов, решения местных органов, других органов и организаций. Особое внимание предлагаем обратить на нормы МЧС, МВД, Минздрава (САНПИНы) и т.д.
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ по сокращению излишних требований и контроля к субъектам хозяйствования
|
№
п/п
|
Нормативный правовой акт (название, кем и когда принят) и ссылка на конкретную его норму, требующей отмены или изменения
|
Предложения по сокращению (изменению) норм законодательства
|
Краткое описание проблемы и обоснование отмены (изменения) излишних требований (норм)
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1.
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Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией» (утверждены постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.08.2012 № 132)
П.31. Организация должна быть обеспечена кроме основного освещения также аварийным.
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Исключить пункт полностью.
ОБРАЗЕЦ
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Организации вынуждены нести дополнительные затраты на проектирование, устройство и эксплуатацию аварийного освещения
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2.
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