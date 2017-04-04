Транспорт
Путешествие в Китай с книжкой МДП
Белорусское транспортное предприятие планирует выполнить международную автомобильную перевозку экспортного груза из Беларуси в Китай через территории Российской Федерации и Монголии.
Можно ли осуществить такую перевозку с использованием книжки МДП? Если да, то в каком таможенном органе (российском либо белорусском) можно ее открыть?
На сегодня Беларусь, Россия и Монголия являются договаривающимися сторонами Таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП, 1975 г.), странами-участницами, на территории которых действует книжка МДП. Китай в 2016 г. ратифицировал договор о присоединении к Конвенции МДП.
Перевозчик вправе воспользоваться процедурой МДП, если сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (состоящая из сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при помещении товаров под таможенную процедур...
- Аренда и лизинг
- Бизнес-союзы
- Вопрос-ответ
- ВЭД
- Инновации
- Инсайдерам и инвесторам
- Интеллектуальная собственность
- ИТ технологии
- Компании и рынки
- Консультации
- Контроль
- Логистика
- Маркетинг
- Мнение специалиста
- Недвижимость
- Образование
- Проекты
- Рейтинги
- Строительство
- Торговля
- Транспорт
- Туризм
- Факты, комментарии
- Цены
- Экология
- Энергетика