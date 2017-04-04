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№27 (2034) от 07.04.2017

08 апреля 2017 года

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Транспорт

Путешествие в Китай с книжкой МДП

04.04.2017

Белорусское транспорт­ное предприятие планирует выполнить меж­дународную автомобильную перевозку экспортного груза из Беларуси в Китай через территории Российской Федерации и Монголии.

Можно ли осуществить такую перевозку с использованием книжки МДП? Если да, то в каком таможенном органе (российском либо белорусском) можно ее открыть?

На сегодня Беларусь, Рос­сия и Монголия являются договаривающимися сторонами Таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП, 1975 г.), странами-участницами, на территории которых действует книжка МДП. Китай в 2016 г. ратифицировал договор о присоединении к Конвенции МДП.

Перевозчик вправе вос­пользоваться процедурой МДП, если сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (состоящая из сумм таможенных пошлин, налогов, под­лежащих уплате при помещении товаров под таможенную процедур...

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