Проживание в общежитии дает право на регистрацию

Я молодой специалист, отрабатываю на заводе, живу в заводском общежитии. Но меня там не регистрируют по месту жительства, ссылаясь на отсутствие регистрационных мест: дескать многие из зарегистрированных в общежитии фактически там не проживают.

Может ли такое быть и как решить эту проблему, чтобы не терять возможность стать на очередь по улучшению жилищных условий?

В соответствии с подп. 4.2 п. 4 Положения о регистрации граж­дан по месту жительства и месту пребывания, утв. Указом Президента от 7.09.2007 № 413 (далее – Положение и Указ № 413), договор найма жилого помещения является основанием для регистрации гражданина по месту жительства или ме­с­ту пребывания. Регистрация граждан по месту жительства или месту пребывания в общежитиях, жилых помещениях социального пользования, жилых помещениях коммерческого ис­пользования и специальных жилых помещениях осуществляется в отношении граждан, имеющих в соответствии с законодатель...