Проверка не должна мешать предприятиям

На коллегии Комитета государственного контроля 25 января подведены итоги деятельности за прошлый год и определены задачи на будущее.

Особое внимание было уделено выполнению поручений Президента, данных на совещании 16.12.2016 г. по итогам проверки Комитета, сообщается в пресс-релизе КГК.

Руководитель КГК Л.Анфимов потребовал от подчиненных извлечь урок из результатов данной проверки и обеспечить безусловное выполнение всех поручений Главы государства, организовать более эффективную и результативную работу. Для этого в КГК разработана Программа первоочередных действий по выполнению поручений Президента. Планируется выработать более эффективные механизмы контроля за расходованием бюджетных средств и использованием госсобственности, реализацией госпрограмм и инвестпроектов общегосударственного значения. Жесткий контроль будет обеспечен за качеством выполнения поручений Главы государства ответственными исполнителями. Ставится задача шире практиковать принципы аудита эффективности, усилить профилактическую и аналитическую работу, сосредоточиться на наиболее уязвимых отраслях и объектах, где есть риски или признаки финансовых нарушений, и в первую очередь с целью их предотвращения.

В ближайшее время будут выработаны предложения по оптимизации и совершенствованию деятельности контролирующих и надзорных органов, а также закреплению за Комитетом координирующей функции в сфере контроля. Это позволит качественно выполнить требования Главы государства об устранении излишнего контроля за экономикой, исключении дублирования функций контролирующих и надзорных органов, смещении акцентов с текущей деятельности предприятий на ее конечные результаты (прибыль и рентабельность). Как отметил Л.Анфимов, «главная задача состоит в том, чтобы не мешать проверочными мероприятиями нормально работающим предприятиям».

Также Программой предусмотрены меры по повышению эффективности деятельности департаментов финансовых расследований и финансового мониторинга.

Коллегия КГК постановила одобрить программу и обеспечить ее неукоснительное выполнение.

В ходе заседания коллегии подведены итоги работы контрольного ведомства за 2016 год. В этот период подготовлены заключения об исполнении за 2015 год республиканского бюджета и четырех государственных внебюджетных фондов. Изучены вопросы обоснованности формирования и применения тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги, а также услуги по перевозке пассажиров городским и пригородным автомобильным транспортом; эффективности работы организаций цементной промышленности. Проведен анализ выполнения государственных программ развития рыбохозяйственной деятельности и «Химические средства защиты растений», государственных научно-технических программ; расходов Нацбанка.

Проверены вопросы эффективности осуществления Госкомимуществом, его областными и Минским городским территориальными фондами государственной политики в сфере имущественных отношений, исполнения обязательств сторон при строительстве БелАЭС, эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций ГО «Белресурсы», соблюдения в г.Минске земельного законодательства, модернизации деревообрабатывающих предприятий концерна «Беллесбумпром», нефтеперерабатывающих заводов, реконструкции столичного стадиона «Динамо», обоснованности формирования себестоимости готовой продукции (работ, услуг), состояния расчетов и принимаемых мер по сокращению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МТЗ» и др.

За прошлый год органами КГК было взыскано в бюджет 249,6 млн.BYN, что на 17,5% больше, чем в 2015 г. Сэкономлено (предотвращено необоснованных выплат) государственных средств на сумму 220,9 млн. BYN (рост на 40,1%). В правоохранительные органы направлено 1937 материалов, по ним возбуждено 615 уголовных дел. ДФР выявлено 1372 преступления, в т.ч. 228 – коррупционных. С использованием информации ДФМ контролирующими и правоохранительными органами применено административных штрафов на 101 млн. BYN, взыскано в бюджет и обращено в доход государства 40,8 млн. BYN, выявлено 551 преступление.

В принятых нормативных правовых актах реализовано 54 предложения Комитета. Даны заключения по 1,1 тыс. проектов правовых актов. В ходе работы с обращениями граждан в 2016 г. проведено 610 телефонных «прямых линий», на личных приемах принято 4,9 тыс. граждан, рассмотрено почти 10 тыс. письменных обращений.