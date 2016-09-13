Проверка без результата не бывает

За 6 месяцев т.г. налоговики провели 30 328 проверок плательщиков, в т.ч. 7994 – работающих субъектов предпринимательства (из них 2996 – плановых), и 12 334 – физических лиц.

Число проводимых проверок стабилизировалось. Если в 2008 г. их было проведено 78 181, в 2009 г. – 21 475 , в 2010-м – 41 434, в 2011–2013 гг. – около 40 000, то в 2014 г. – 35 326, в 2015 г. – 32 831. При этом, как считают в МНС, благодаря новым подходам при выборе объектов результативность проверок возрастает. Так, в 2009 г. нарушения устанавливались в 78,1% проведенных проверок субъектов предпринимательской деятельности, а в 2010 г. – в 84,5%, в 2011 г. – 96%, в 2014-м – в 99%.

По результатам проверок в текущем году предъявлено к уплате 1085,4 млрд. Br (здесь и далее – до деноминации), в т.ч. субъектам предпринимательства – 1006,2 млрд. Br, физическим лицам – 79,2 млрд. Br. Из доначисленных платежей в бюджет взыскано 794,5 млрд. Br (73,2%), в т.ч. по результатам проверок субъектов предпринимательства – 726,2 млрд. Br (72,2% доначисленных сумм), физлиц – 68,3 млрд. Br (86,2%). Кроме того, в результате проверок обоснованности возврата НДС в распоряжении бюджета остались 496,7 млрд. Br.

«Весомость» плановых проверок из года в год растет. Так, по ним в целом по республике юридическим лицам за 2013 г. было доначислено 36,3 млн. Br, за 2014-й – 92,5 млн., за 2015-й – 204 млн., за I полугодие т.г. – 307,5 млн. Br. Тенденция роста видна даже с учетом инфляции и изменений в долларовом эквиваленте.

Особое внимание налоговые органы уделяют отдельным сферам деятельности, в т.ч. строительству. В I полугодии налоговыми органами проведено 710 проверок субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих строительство, в т.ч. реконструкцию, реставрацию, капремонт и благоустройство. Хотя количество проверок по сравнению с январем-июнем 2015 г. сократилось на 20,7%, по их результатам сумма доначислений выросла на 6,8 млрд. Br до 348,4 млрд. Кроме того, в отношении 108 компаний материалы проверок направлены в правоохранительные органы. Возбуждено 6 уголовных дел.

Обильный «улов» принесла летняя акция по борьбе с нелегальными таксистами, проведенная налоговыми органами совместно с ГАИ. Эта сфера была взята на особый контроль, поскольку, по мнению МНС, незарегистрированные перевозчики создают недобросовестную конкуренцию легальному бизнесу, мешая его развитию. В ходе проверок только в июне–июле т.г. было установлено 167 случаев нелегального извоза. При этом обнаружилось немало лиц, ранее уже привлекавшихся за такие правонарушения. По результатам контрольных мероприятий налоговыми органами наложен арест на 35 автотранспортных средств общей стоимостью более 3 млрд. Br. Материалы проверок направлены в суд для привлечения нарушителей к административной ответственности и принятия решения о конфискации автомобилей.