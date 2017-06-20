Инсайдерам и инвесторам
Промышленность ищет инвесторов: доходность и окупаемость запланированы
На сайте Министерства промышленности Беларуси размещены 10 инвестиционных предложений. Потенциальным инвесторам предлагается поучаствовать в них на различных условиях: от приобретения акций и кредитов до государственно-частного партнерства. Общая сумма проектов составляет более 540 млн. USD, из которых почти половину должны принести внешние инвесторы.
Например, на развитие производства и освоение новых видов кабельной продукции и жгутов проводов ОАО «Щучинский завод «Автопровод» требуется 3,57 млн. USD, в т.ч. 2 млн. – от внешнего инвестора. Срок окупаемости проекта – 5 лет, чистый дисконтированный доход (NPV) должен составить 203,8 тыс. USD, а внутренняя норма доходности (IRR) – 27,7%. Форма участия инвестора в проекте будет определена в результате переговоров, поскольку 3/4 акций предприятия принадлежат ОАО «БАТЭ» управляющей компании холдинга «Автокомпоненты». Самому ОАО «БАТЭ» требуется 4,07 млн. на создание высокоэффективного автоматизированного производства автомобильных компонентов и производства инновационных видов сельхозтехники. Здесь надеются создать СП, в которое инвестор вложит 3,05 млн. Срок окупаемости проекта – 5 лет, NPV – 1268 тыс. USD, IRR – 13,32%.
На создание современного гибкого автоматизированного производства узлов рулевого управления для комплектации автомобильной техники ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» требуется 51,3 млн. USD, из которых 34 млн. должен составить долгосрочный иностранный связанный кредит. Простой срок окупаемости проекта – 12 лет 7 месяцев, динамический – 20 лет 3 месяца, NPV – 714,6 тыс. USD, IRR – 7,58%.
ОАО «БЕЛАЗ» – УКХ «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» ищет 38,2 млн. USD для организации на ОАО «Кузлитмаш» (Пинск) импортозамещающего производства комплектующих для карьерных самосвалов. Из них 31,8 млн. должны принести внешние инвестиции. Срок окупаемости проекта – 10,5 лет, NPV – 14,57 млн. USD, IRR – 14%. Кроме того, «БЕЛАЗу» требуется 264,5 млн. USD на создание мощностей и увеличение объемов производства и реализации карьерных самосвалов. От инвесторов ждут 53,2 млн. USD, причем здесь срок окупаемости проекта составляет всего 3,9 года, NPV – 303,1 млн. USD, а IRR должен составить 48,9%. Форма участия инвестора в этих проектах может быть разнообразной: создание СП или нового предприятия, ГЧП и т.п. или просто долгосрочная кредитная линия.
ОАО «Гомсельмаш» надеется изыскать на комплексную модернизацию действующих и создание новых производственных мощностей 101,8 млн. USD, из которых 86,5 млн. должен составить вклад инвестора. Это тоже может быть СП, новое предприятие, ГЧП, иная форма с распределением долей. Подойдут и кредиты в рамках кредитного соглашения между Правительством Республики Беларусь и банком Китая. Проект должен окупиться за 6 лет, причем NPV составил 44,5 млн. USD, а IRR – 35,71%.
СПРАВКА «ЭГ»
Чистая дисконтированная стоимость (NPV) представляет собой разность между приведенной суммой чистого дохода (PV) и приведенной величиной инвестиций.
Внутренняя норма доходности (рентабельности) – IRR – представляет собой такую ставку дисконта, при которой сумма дисконтированных доходов инвестпроекта за определенное количество лет становится равной дисконтированному потоку первоначальных инвестиций.
Эти показатели используются для оценки финансовой эффективности инвестпроектов, в т.ч. в постановлении Минэкономики от 27.07.2016 № 49 «О проектах государственно-частного партнерства».
Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ
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