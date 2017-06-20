Промышленность ищет инвесторов: доходность и окупаемость запланированы

На сайте Министерства промышленности Беларуси размещены 10 инвестиционных пред­ложений. Потенциальным ин­весторам пред­лагается поучаствовать в них на различных условиях: от приобретения ак­ций и кредитов до государственно-частного партнерства. Об­щая сумма проектов составляет более 540 млн. USD, из которых почти половину должны принести внешние инвесторы.

Например, на развитие производства и освоение новых видов кабельной продукции и жгутов проводов ОАО «Щучинский завод «Автопровод» требуется 3,57 млн. USD, в т.ч. 2 млн. – от внешнего инвестора. Срок окупаемости проекта – 5 лет, чистый дисконтированный доход (NPV) должен составить 203,8 тыс. USD, а внутренняя норма доходности (IRR) – 27,7%. Форма участия инвестора в проекте будет определена в результате переговоров, поскольку 3/4 акций предприятия принадлежат ОАО «БАТЭ» управляющей компании холдинга «Автокомпоненты». Самому ОАО «БАТЭ» требуется 4,07 млн. на создание высокоэффективного автоматизированного производства автомобильных компонентов и производства инновационных видов сельхозтехники. Здесь надеются создать СП, в которое инвестор вложит 3,05 млн. Срок окупаемости проекта – 5 лет, NPV – 1268 тыс. USD, IRR – 13,32%.

На создание современного гибкого автоматизированного производства уз­лов рулевого управления для комплектации автомобильной техники ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» требуется 51,3 млн. USD, из которых 34 млн. должен составить долгосрочный иностранный связанный кредит. Простой срок окупаемости проекта – 12 лет 7 месяцев, динамический – 20 лет 3 месяца, NPV – 714,6 тыс. USD, IRR – 7,58%.

ОАО «БЕЛАЗ» – УКХ «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» ищет 38,2 млн. USD для организации на ОАО «Кузлитмаш» (Пинск) импортозамещающего производства комплектующих для карьерных самосвалов. Из них 31,8 млн. должны принести внешние инвестиции. Срок окупаемости проекта – 10,5 лет, NPV – 14,57 млн. USD, IRR – 14%. Кроме того, «БЕЛАЗу» требуется 264,5 млн. USD на создание мощностей и увеличение объемов производства и реализации карьерных самосвалов. От инвесторов ждут 53,2 млн. USD, причем здесь срок окупаемости проекта составляет всего 3,9 года, NPV – 303,1 млн. USD, а IRR должен составить 48,9%. Форма участия инвестора в этих проектах может быть разнообразной: создание СП или нового предприятия, ГЧП и т.п. или просто долгосрочная кредитная линия.

ОАО «Гомсельмаш» надеется изыскать на комплексную модернизацию действующих и создание новых производственных мощностей 101,8 млн. USD, из которых 86,5 млн. должен составить вклад инвестора. Это тоже может быть СП, новое предприятие, ГЧП, иная форма с распределением долей. Подойдут и кредиты в рамках кредитного соглашения между Правительством Республики Беларусь и банком Китая. Проект должен окупиться за 6 лет, причем NPV составил 44,5 млн. USD, а IRR – 35,71%.

СПРАВКА «ЭГ»

Чистая дисконтированная стоимость (NPV) представляет собой разность между приведенной суммой чистого дохода (PV) и приведенной величиной инвестиций.

Внутренняя норма доходности (рентабельности) – IRR – представляет собой такую ставку дисконта, при которой сумма дисконтированных доходов ин­вестпроекта за определенное количество лет становится равной дисконтированному потоку первоначальных инвестиций.

Эти показатели используются для оценки финансовой эффективности инвестпроектов, в т.ч. в постановлении Минэкономики от 27.07.2016 № 49 «О проектах государственно-частного партнерства».

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ