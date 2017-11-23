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№88 (2095) от 24.11.2017

23 ноября 2017 года

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Экология
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Производство офисной бумаги из макулатуры запущено в Борисове

23.11.2017
Производство офисной бумаги из макулатуры запущено в Борисове

Первое в Беларуси  производство офисной бумаги из вторичного сырья запущено на "Бумажной фабрике" Госзнака в Борисове. Пилотная инициатива поможет сохранить лесные ресурсы при производстве бумаги благодаря сокращению использования целлюлозы и расширит применение макулатуры в качестве сырья.

Технологические возможности для производства высококачественной офисной бумаги на основе глубокой переработки макулатуры созданы в рамках проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике», финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН в партнерстве с Минприроды.

До реализации пилотной инициативы фабрика производила из переработанной макулатуры лишь бумагу для печати невысокого качества, бланочно-этикеточную бумагу и другие виды низких сортов. Для создания полноценной линии по переработке вторсырья для выпуска качественной офисной бумаги действующая линия предприятия была доукомплектована за средства ЕС дополнительными узлами и механизмами итальянского производства, для размещения нового оборудования в рамках проекта построено производственное здание участка грубого сортирования макулатуры.

В результате создан технологический процесс с полным циклом очистки макулатуры и ее глубокого роспуска, позволяющий производить высококачественную офисную бумагу из макулатуры более низкого качества. Новое оборудование позволит увеличить объем переработки вторсырья до 2 345 т в год.

Пилотная инициатива позволила создать экологически устойчивое производство, обеспечивающее повышение экономической эффективности предприятия и обеспечила достижение экологического, экономического и социального эффекта.

Новое оборудование является энергосберегающим и обеспечивает экономию до 100 Квт электроэнергии на производство 1 т бумаги из макулатуры или 20 000 кВт в год и экономию до 0,3 т пара на производство 1 т бумаги из макулатуры, что в переводе на топливо (газ) представляет собой сокращение потребления газа на 50 000 м³ в год.

При выходе производства на проектную мощность планируется сокращение затрат на сырье и материалы при замене целлюлозы на макулатуру – 2 345 т макулатуры заменит 2 345 т целлюлозы в год, что составляет порядка 35% от текущего потребления белёной целлюлозы всеми производственными линиями фабрики. Сокращение расходов на сырье и материалы при замене целлюлозы на макулатуру составит до 801 570 евро в год.

Благодаря успешной реализации пилотной инициативы сокращение расходов на топливно-энергетические ресурсы составит 17 640 евро в год, в том числе снижение расходов на электроэнергию на сумму 2 740 евро в год, на природный газ – на 14 900 евро.

«Европейский союз выделил более 12 миллионов евро для перехода к модели зеленой экономики в Беларуси. Данная программа поддержала 23 пилотные инициативы в Беларуси на протяжении двух последних лет. Инициатива, реализованная на «Бумажной фабрике» Гознака в Борисове, – в их числе. Реализация инициативы в Борисове позволит снизить потребление свежей воды и электроэнергии на производство бумаги, а также сократить затраты на сырье и создать новые зеленые рабочие места в регионе», прокомментировала Андреа Викторин, глава представительства ЕС в Беларуси, посол.

Производство офисной бумаги из вторичных ресурсов на «Бумажной фабрике» Гознака в Борисове позволит создать 4 новых рабочих места в регионе и улучшит условия труда работников предприятия. Созданное производство позволит позиционировать фабрику как «зелёного» производителя высококачественной офисной бумаги.

Бюджет данной пилотной инициативы составил 860 000 евро.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА

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