Прогноз без ошибок излишнего оптимизма

Беларусь выходит на траекторию восстановления экономики, а в следующем году правительство прогнозирует рост ВВП на 1,1%, заявил 26.06.2017 г. первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский на совместном заседании двух палат белорусского парламента.

В настоящее время в правительстве идет активная работа над прогнозом социально-экономического развития страны на 2018 год и основных параметров до 2020 г. Предусматриваются 2 сценария развития экономики – целевой (для прогноза) и консервативный (для формирования бюджета). При этом обещается учесть «ошибки излишнего оптимизма» и взять более сдержанные оценки развития экономики и внешних рынков.

Так, консервативный сценарий предполагает рост ВВП в следующем году на 1,1% – с учетом «эффекта растущей базы» промышленности к концу про­шлого года, и калийного «про­стоя», их влияния на оптовую торговлю, а также ситуации в строительной отрасли. В этом сценарии цена на нефть марки URALS принята на уровне 40 USD/ барр. в 2018 г., курс российского рубля – 70 USD/RUB, прирост экономики РФ – до 1,5%. Эти параметры очень близки к оценкам российских властей, отметил В. Матюшевский.

В целевом сценарии предусматривается выход на основные показатели программы пятилетки. «Это в свою очередь предполагает реализацию запланированных мер экономической политики, создающих стимулы для ускорения экономического ро­ста», – пояснил первый вице-премьер.

Напомним, Указом № 466 установлен рост ВВП в 2018 г. на 3,1–3,8%, а по итогам пятилетки – на 12,1–15%.