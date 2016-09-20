Профилактика с доплатой

Сегодня контролирующие органы все чаще ориентируют свою деятельность, в т.ч. и в сфере налогообложения, на профилактику, направленную не на фиксирование правонарушения, а на его предотвращение, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Комитета госконтроля. Такой подход предусмотрен Указом от 19.01.2016 № 14 «О дополнительных мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов».

Данным законодательным актом закрепляется механизм самостоятельного налогообложения субъектами хозяйствования операций с «неблагонадежными» структурами по письменным сообщениям органов финансовых расследований КГК.

Нормы Указа № 14 применяются достаточно широко. Как сообщил заместитель начальника Управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску Александр Черезов, только в июле–августе т.г. управлением направлено более 150 сообщений. Получившие их лица добровольно подали уточненные расчеты в налоговые органы и сами уплатили в бюджет более 213 тыс. BYN.

По фактам взаимодействия с сомнительными партнерами в поле зрения столичного ДВФ попали около 700 субъектов хозяйствования, которые вскоре получат предписания контролеров. Те, кто добровольно подает уточненные декларации и доплачивает налоги, освобождаются от административной ответственности. Это позволяет в соответствии с примечанием к ст. 13.6 КоАП «сэкономить» на штрафе, который составляет до 20% от суммы доначисленных налогов. Зато компании, которые не согласятся с предложением добровольно доплатить налоги, ждет проверка финансово-хозяйственной деятельности, по результатам которой им может грозить как доплата налогов, так и штрафы в полном объеме.

По мнению КГК, положительный имидж субъекта хозяйствования и его деловая репутация (которые, помимо прочего, зависят и от частоты привлечения к административной ответственности) напрямую влияют на формирование контролирующими органами координационных планов контрольной (надзорной) деятельности, базируются на анализе факторов риска.

В КГК полагают, что с момента внедрения данного механизма добросовестные налогоплательщики с пониманием относятся к информации о неблагонадежности их партнеров: самостоятельно вносят корректировки в бухгалтерский учет и уплачивают пересчитанные налоги.

Инициатором и разработчиком Указа № 14 выступил Комитет госконтроля Беларуси, который изучил опыт Италии, Сингапура, Великобритании, ЮАР, США, Казахстана, России и других стран при подготовке проекта указа. Проект был поддержан Советом по развитию предпринимательства, говорится в сообщении КГК.

Анализируя практику применения Указа № 14, можно делать вывод о том, что внедряемый данным актом механизм самостоятельного исчисления и уплаты налогов по сделкам с «неблагонадежными» контрагентами позволяет серьезно декриминализировать бизнес, а также уменьшить количество плановых и внеплановых проверок.

Впрочем, у самих предпринимателей несколько иное мнение о механизмах применения указов № 14 и № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств». «Понимание» при доплате налогов зачастую вызвано уверенностью, что спорить и судиться с контролерами – занятие безнадежное. А потому многие видят в этих актах инструмент давления на бизнес и не понимают, почему добросовестные приобретатели должны отвечать за «грехи» лиц, включенных в реестр субъектов с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Очевидно, что контролерам гораздо легче заниматься такой «профилактикой», чем доказывать в суде притворность и мнимость сделок или ограждать добросовестных плательщиков от лжепредпринимательских структур, на корню пресекая их деятельность. Напротив, максимально упростив порядок регистрации юридических лиц, государство добилось повышения в рейтинге Doing Business, но создало благодатную почву для создания подставных фирм. Поэтому такое послабление «на входе» в рынок приходится компенсировать строгостью контроля на нем и субсидиарной ответственностью на «выходе».

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ