Профицит сохраняется, расходы растут

Профицит белорусского бюджета сектора государственного управления по итогам января–февраля текущего года составил 0,5 млрд. BYN, а республиканского бюджета – 0,4 млрд. BYN. Это эквивалентно 3,4% и 2,7% к ВВП соответственно.

Доходы бюджета сектора государственного управления за 2 месяца т.г. составили 6,2 млрд. BYN, расходы – 5,7 млрд. (14,4 и 13,9% уточненного годового плана), а республиканского бюд­жета – 2,8 млрд. и 2,4 млрд. BYN соответственно (15,3 и 14,1% уточненного годового плана). Таким образом, доходы и расходы бюджета сектора госуправления оказались в текущих ценах на 9,7 и 9,4% больше, чем год назад, республиканского – на 10,2 и 24,4%.

В частности, за январь–­фев­раль т.г. в казну поступило НДС на сумму 1,8 млрд. BYN (на 22,4% больше, чем за аналогичный период 2016 г. в текущих ценах), налога на прибыль – 43,7 млн. (на 6,4% больше), акцизов – около 0,4 млрд. BYN (рост на 1/3). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,5 млрд. BYN, что на 4,2% больше, чем годом ранее.

В Фонд социальной защиты населения поступило 1,8 млрд. BYN (на 3,4% больше, чем год назад), Фонд универсального об­служивания – 8,9 млн. BYN (+15,4%), Фонд гражданской авиа­ции – 9,3 млн. BYN (+24%), Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,2 млн. BYN.

По состоянию на 1 марта 2017 г. задолженность по налогам и сборам составила 144,6 млн. BYN – на 10,8% больше, чем год назад.

В то же время на общегосударственную деятельность в январе–феврале 2017 г. на­правлено 1,1 млрд. BYN (на 30,9% больше, чем за ян­варь–февраль 2016 г.), на финансирование национальной экономики – 0,6 млрд. (в 1,5 раза больше), социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и СМИ) – 1,8 млрд. BYN (+8,8%). Расходы Фонда социальной защиты населения профинансированы на сумму 2 млрд. BYN. В целом расходы на социальную сферу и ФСЗН на 6,4% больше, чем в январе–феврале 2016 г.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА