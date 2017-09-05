Профицит казны растет

За январь–июль т.г. профицит бюджета сектора государственного управления сложился в сумме 2,8 млрд. BYN, или 4,9% к ВВП, профицит республиканского бюджета – 1,9 млрд. BYN, или 3,4% к ВВП. Годом ранее эти показатели составляли 1,7 млрд. и 1 млрд. BYN соответственно (3,2% и 2% к ВВП).

Формирование профицита обеспечено значительным превышением темпов роста доходов над расходами. Так, доходы бюджета сектора государст­венного управления за январь–­ июль т.г. сложились в сумме 24,3 млрд. BYN, расходы – 21,5 млрд., а республиканского бюд­жета – 10,9 млрд. и 9 млрд. BYN соответственно. Таким образом, доходы бюджета сектора государственного уп­равления за 7 месяцев т.г. оказались на 8% больше, чем за январь–­июль 2016 г. (в текущих ценах), расходы – на 3,4%, доходы республиканского бю­джета – на 9%, а расходы оказались почти одинаковыми.

При этом за 7 месяцев т.г. в казну поступило НДС на сумму 5,5 млрд. BYN (на 7,8% больше, чем годом ранее), налога на прибыль – 1,6 млрд. (на 33,3% больше), акцизов – 1,4 млрд. BYN (на 16,7% больше). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2 млрд. BYN, как и год назад. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 6,8 млрд. BYN – практически столько же, сколько годом ранее, в Фонд универсального обслуживания – 27,5 млн. (на 25,6% больше), Фонд гражданской авиации – 18 млн. BYN (на 31,3% больше), Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,6 млн. BYN.

По состоянию на 1 августа т.г. задолженность по налогам и сборам составила 198,9 млн. BYN (годом ранее – 165,4 млн.). При этом в Брестской области на 1 августа т.г. насчитывалось 718 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность перед бюджетом, в Витебской – 533, Гомельской – 819, Грод­ненской – 255, Минской – 1502, Могилевской – 385, а в Минске – 2945.

На общегосударственную деятельность в январе–июле т.г. направлено 3,8 млрд. BYN (на 4% больше, чем в январе–июле 2016 г.), на финансирование национальной экономики – 2,2 млрд. BYN (на 4,8% больше), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и СМИ) – 7 млрд. BYN. Расходы Фонда социальной защиты населения составили 7 млрд. BYN, Фонда универсального обслуживания – 6,3 млн. (в 2,4 раза меньше), Фонда гражданской авиации – 8,3 млн. BYN (на 22% больше), Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,15 млн. BYN.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА