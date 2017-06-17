Скачать свежий номер газеты

№44 (2051) от 16.06.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.8874 руб.

2.1065 руб.

Р (100)

3.2692 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№44 (2051) от 16.06.2017

17 июня 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Образование
Версия для печати

Профессионально-техническое образование: лицеи и колледжи сократили прием

17.06.2017
Профессионально-техническое образование: лицеи и колледжи сократили прием

С 15 июня в Беларуси идет вступительная кампания в профессиональные лицеи и профессионально-технические колледжи. В этом году прием абитуриентов сокращен, обновилась структура подготовки по профессиям, сообщает пресс-центр Министерства образования.

В 2017 г. открыт прием в 146 учреждений профессионально-технического образования по 251 профессии. Кроме того, рабочим профессиям будут обучать 49 учреждений образования других уровней, реализующих учебные программы профтехобразования.

В 2017 г. установлены следующие контрольные цифры: принять для получения профессионально-технического образования 29,9 тыс. человек (93,6% к приему 2016 г., минус 2 тыс. человек), в т.ч. за счет средств бюджета – 29,7 тыс. человек (93,5%). При этом для получения образования в дневной форме планируется зачислить 27,8 тыс. человек (94% к прошлому году), из них на основе общего базового образования – 16,9 тыс. человек, на основе общего среднего образования – 10,2 тыс. человек, на основе специального образования – 0,7 тыс. человек. Кроме того, предусмотрен прием 0,8 тыс. человек по заочной и 1,3 тыс. человек по вечерней формам получения образования.

Сокращение приема объясняется выполнением контрольных цифр приема в 2016 г., демографической ситуацией, результатами трудоустройства выпускников и планами оптимизации сети учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.

В структуре приема сохранены тенденции прошлых лет: специальности реального сектора экономики составляют около 80%.

В целях совершенствования структуры подготовки с учетом изменяющейся потребности региональных рынков труда в 2017 г. планируется прекратить прием по 216 невостребованным профессиям и открыть подготовку по 145 новым для отдельных учреждений профтехобразования профессиям.

Впервые в 2017 г. будет осуществляться набор по пяти новым профессиям: электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (Гомельский государственный профессионально-технический колледж электротехники), рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (Минский государственный профессионально-технический колледж строительства и коммунального хозяйства), оператор цифровой печати (Минский государственный профессионально-технический колледж полиграфии им. В.З.Хоружей), кузовщик (Минский государственный профессиональный лицей № 3 машиностроения), изготовитель творога (Слуцкий государственный колледж).

Условия приема определены Правилами приема лиц для получения профессионально-технического образования, утв. постановлением Совмина от 14.07.2011 № 953, и по сравнению с предыдущим годом не изменились.

В целях оказания помощи абитуриентам и родителям в получении информации по приему в период с 1 июня до 18 августа в Минобразования организована «горячая линия». Звонить по тел. 8 (017) 222-43-12.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ

Назад
Менеджмент: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit