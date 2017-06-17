Профессионально-техническое образование: лицеи и колледжи сократили прием

С 15 июня в Беларуси идет вступительная кампания в профессиональные лицеи и профессионально-технические колледжи. В этом году прием абитуриентов сокращен, обновилась структура подготовки по профессиям, сообщает пресс-центр Министерства образования.

В 2017 г. открыт прием в 146 учреждений профессионально-технического образования по 251 профессии. Кроме того, рабочим профессиям будут обучать 49 учреждений образования других уровней, реализующих учебные программы профтехобразования.

В 2017 г. установлены следующие контрольные цифры: принять для получения профессионально-технического образования 29,9 тыс. человек (93,6% к приему 2016 г., минус 2 тыс. человек), в т.ч. за счет средств бюджета – 29,7 тыс. человек (93,5%). При этом для получения образования в дневной форме планируется зачислить 27,8 тыс. человек (94% к прошлому году), из них на основе общего базового образования – 16,9 тыс. человек, на основе общего среднего образования – 10,2 тыс. человек, на основе специального образования – 0,7 тыс. человек. Кроме того, предусмотрен прием 0,8 тыс. человек по заочной и 1,3 тыс. человек по вечерней формам получения образования.

Сокращение приема объясняется выполнением контрольных цифр приема в 2016 г., демографической ситуацией, результатами трудоустройства выпускников и планами оптимизации сети учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.

В структуре приема сохранены тенденции прошлых лет: специальности реального сектора экономики составляют около 80%.

В целях совершенствования структуры подготовки с учетом изменяющейся потребности региональных рынков труда в 2017 г. планируется прекратить прием по 216 невостребованным профессиям и открыть подготовку по 145 новым для отдельных учреждений профтехобразования профессиям.

Впервые в 2017 г. будет осуществляться набор по пяти новым профессиям: электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (Гомельский государственный профессионально-технический колледж электротехники), рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (Минский государственный профессионально-технический колледж строительства и коммунального хозяйства), оператор цифровой печати (Минский государственный профессионально-технический колледж полиграфии им. В.З.Хоружей), кузовщик (Минский государственный профессиональный лицей № 3 машиностроения), изготовитель творога (Слуцкий государственный колледж).

Условия приема определены Правилами приема лиц для получения профессионально-технического образования, утв. постановлением Совмина от 14.07.2011 № 953, и по сравнению с предыдущим годом не изменились.

В целях оказания помощи абитуриентам и родителям в получении информации по приему в период с 1 июня до 18 августа в Минобразования организована «горячая линия». Звонить по тел. 8 (017) 222-43-12.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ