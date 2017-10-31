Скачать свежий номер газеты

№83 (2090) от 03.11.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9855 руб.

2.3058 руб.

Р (100)

3.3658 руб.

Ставка рефинансирования

11.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.81 руб.

Тарифная ставка первого разряда

33.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Цены
Версия для печати

Проезд в Минске дорожает с 1 ноября

31.10.2017
Проезд в Минске дорожает с 1 ноября
Снимок носит иллюстративный характер.

Как мы и предполагали (см. «Когда в Минске подорожает проезд»), власти столицы не стали затягивать с принятием решения о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Решение Мингорисполкома от 19.10.2017 № 3506, которым установлены новые тарифы на проезд, а также виды, сроки действия и стоимость проездных документов на городские перевозки пассажиров всеми видами транспорта, вступает в силу с 1 ноября 2017 г.

При этом установлена следующая стоимость талонов на одну поездку:

– на наземном городском транспорте – 60 копеек (было – 55 копеек);

– на метро – 65 копеек (было – 60 копеек);

– в автобусах экспрессных маршрутов – 75 копеек (было – 70 копеек).

«Экстремальное» предложение увеличить стоимость талона при его покупке у водителя сразу до рубля, к счастью, не прошло: приобрести его можно будет за 65 копеек.

Таким образом, проезд в общественном транспорте г. Минска подорожал на 7–9% в зависимости от его вида. В то же время стоимость проездных билетов на общественный транспорт увеличилась сразу на 12–13%. В частности, проездные билеты на календарный месяц будут стоить:

– на один вид транспорта (автобус, или троллейбус, или трамвай) – 27 BYN (было – 23,63 BYN);

– на метро – 29,25 BYN (было – 25,99 BYN);

– на экспресс-автобус – 33,75 BYN (было – 30,71 BYN).

Напомним, что согласно Программе социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы уже в следующем году в части возмещения населением затрат на транспортные услуги планируется выйти на уровень не менее 70%, который, правда, обещают не менять и в последующие два года. Можно ли этому верить – покажет время. Однако совсем недавно в Минтрансе нам заявляли, что в этом году повышения стоимости проезда в общественном транспорте не будет…

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ

Назад
Менеджмент: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
Важно
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit