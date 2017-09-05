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№66 (2073) от 05.09.2017

05 сентября 2017 года

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Вопрос-ответ

Продвижение продукции иностранной организацией и налог на доходы

05.09.2017

Белорусская организация намерена заключить договор с резидентом Швейцарии на оказание услуг по реализации продукции на территории Евросоюза. Условия договора предполагают также консультирование швейцарской стороной по вопросам продвижения продукции.

Является ли вознаграждение (доход) резидента Швейцарии, полученный от оказания данных услуг, объектом обложения налогом на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство (далее – налог на доходы)?

Из содержания вопроса можно предположить, что планируемые коммерческие отношения с резидентом Швейцарии будут основаны на договоре смешанного типа. На основании п. 2 ст. 391 ГК стороны могут заключать договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законодательством (смешанный договор). К отношениям сторон по такому договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы кот...

Автор публикации: Евгений ГЕРШТЕЙН, заместитель директора ООО «Акцентаудит-М»

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Содержание «Экономической газеты» N 66 за 5 сентября 2017 года
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