Исследования
Продуктовый прогноз
для союзного АПК
Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 6 сентября одобрен вопрос о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, а также сводных прогнозах спроса и предложения стран Евразийского экономического союза по основным видам сельхозпродукции и продовольствия на 2016–2017 годы. Прогнозы будут рассмотрены на очередном заседании Совета Комиссии.
Согласно прогнозу рост сельскохозяйственного производства в текущем и следующем годах составит 8%, экспорта – 19%, взаимной торговли – 15%. Средний показатель уровня самообеспеченности основными продовольственными товарами в 2017 г. должен достичь 94%.
Совместные прогнозы позволяют оценивать динамику и направления развития сельхозпроизводства, инвестиционную привлекательность отраслей с учетом емкости общего рынка союза, состояние продовольственной безопасности, экономическое положение отраслей АПК, считает член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский. По его мнению, формирование сводных прогнозов спроса и предложения позволяет обеспечивать взаимоувязку потребностей в сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с возможностями национальных производителей, оценивать перспективы взаимной торговли с точки зрения импортозамещения продукции из третьих стран.
В документе представлен анализ производственных, экономических, внешнеторговых и социальных аспектов развития агропромышленного комплекса. В частности, рассматриваются текущая ситуация в АПК стран союза, прогнозные показатели его развития в целом и по каждой из стран-участниц, приводятся прогнозные балансы по основным видам сельхозпродукции и продовольствия, выводы и предложения по дальнейшему развитию АПК.
ТАК, по мнению ЕЭК, в Беларуси ожидается рост производства продукции сельского хозяйства, но в долларовом выражении его объемы не достигнут уровня 2014 г. Производство зерна, сахарной свеклы, масличных культур, картофеля и овощей практически сохранится на уровне 2014 г. При этом прогнозируется сокращение производства плодов и ягод на 24%, до 480 тыс. тонн. Зато ожидается рост производства молока на 14%, до 7,6 млн. тонн, говядины – на 13%, до 335 тыс. т (при росте поголовья коров на 16 тыс.), увеличение производства свинины на 8%, до 389 тыс. т (при росте поголовья на 113 тыс.), баранины – на 30%, до 1,3 тыс. т, мяса птицы – на 7,5%, до 445 тыс. т (при увеличении поголовья птиц на 2,5 млн. голов). По итогам 2017 г. ожидается сохранение высокого уровня самообеспеченности по говядине, свинине, мясу птицы, молоку, яйцам, зерну, картофелю и овощам. При этом зависимость от импортных поставок плодов и ягод из третьих стран составит 29,3%.
Увеличение экспорта сельхозпродукции и продовольствия ожидается за счет роста поставок на рынок ЕАЭС, которые по итогам 2017 г. составят 95% всего ее экспорта в республике. Однако стоимостные объемы экспорта останутся ниже показателя 2014 г. при условии снижения объемов реэкспорта.
В натуральном выражении ожидается рост экспорта зерна до 50 тыс. тонн, картофеля – на 44%, до 300 тыс. т, мяса и мясопродуктов – на 15%, до 397 тыс. т, молока и молокопродуктов – на 26%, до 4,9 млн. т. Экспорт плодов и овощей собственного производства сохранится в прежних объемах. Ожидается снижение импорта сельхозпродукции и продовольствия из третьих стран при сохранении ввоза из государств – членов ЕАЭС в объеме более 1 млрд. USD, что составит 23% в структуре импорта сельскохозяйственных товаров. В 2016–2017 гг. импорт зерна для собственного потребления составит около 100 тыс. т, картофеля (в т.ч. семенного) – 16 тыс. т, овощей – 161 тыс. т, винограда – 20 тыс. т, плодов и ягод – 222 тыс. т, мяса и мясопродуктов – 46,5 тыс. т, молока и молокопродуктов – 125 тыс. т.
В то же время экспорт сахара снизится на 38%, до 250 тыс. т, а импорт сахара-сырца – на 15%, до 210 тыс. т. Отметим, что в других странах ЕАЭС ожидается противоположная тенденция. К примеру, в Казахстане ЕЭК прогнозирует рост производства сахарной свеклы – с 24 тыс. т до 475 тыс. т, в России – на 15%, до 38,5 млн. т.
ИНВЕСТИЦИИ в основной капитал белорусского АПК в рублях сохранятся, по оценкам ЕЭК, на уровне 2014–2015 гг. Ожидается сокращение численности занятых в сельском хозяйстве на 5%, до 300 тыс. человек, при этом зарплата здесь сохранится на уровне 75% от средней по стране и достигнет в 2017 г. 708 BYN (эквивалент 446 USD). Это весьма оптимистично, учитывая, что в июле т.г. средняя номинальная зарплата в сельском хозяйстве в Беларуси составляла, по данным Белстата, всего 540,8 BYN (72,5% средней по республике), т.е. около 270 USD. Для сравнения, в Казахстане этот показатель должен достичь в следующем году 80 тыс. тенге (362 USD, или 53,9% средней по стране), а в России –16,9 тыс. RUB (279 USD, или 42%).
Прогнозируется улучшение обеспеченности белорусского АПК сельскохозяйственной техникой. Так, количество тракторов должно увеличиться на 3,5 тыс. штук, зерноуборочных комбайнов – на 700, кормоуборочных – на 1 тыс. В прогнозном периоде рентабельность растениеводческой продукции составит 6–7%, животноводческой – 5–6%. Для сравнения в Казахстане эти показатели составляют 20% и 30% соответственно, в России – 38,4% и 19%.
ХОРОШАЯ новость для белорусских экспортеров: хотя ЕЭК прогнозирует снижение импорта мяса и мясопродуктов в России на 46%, до 1,07 млн. т, а молока и молокопродуктов – на 15%, до 7 млн. т, произойдет это в основном за счет сокращения поставок из третьих стран. Поставки мяса и мясопродуктов из стран ЕАЭС должны сохраниться на уровне 350 тыс. т, молока и молокопродуктов – увеличиться на 28%, до 4,85 млн. т. При этом в 2016–2017 гг. согласно прогнозам взаимная торговля мясом и мясопродуктами стран ЕАЭС характеризуется всеобщим избыточным предложением. К примеру, по данным ЕЭК, в 2016–2017 гг. Россия планирует ввоз из Беларуси 321,5 и 325,7 тыс. т мяса и мясопродуктов соответственно, а Беларусь прогнозирует поставить в Россию 325,2 и 327 тыс. т. В то же время ожидается падение мясного рынка России и Казахстана в 2017 г. к 2014-му на 1% и 7,5%, а в Беларуси – на 0,5%.
Ввиду девальвации национальных валют ожидается сохранение по итогам 2017 г. объемов экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия на уровне 2014 г. При этом доля взаимных поставок в структуре экспорта снизится на 1,8 п.п. до 30%.
Уровень самообеспеченности сельхозпродукцией собственного производства (в %) представлен в таблице.
|
|
2014 (отчет)
|
2015 (оценказ)
|
2016 (прогноз)
|
2017 (прогноз)
|
зерно
|
ЕАЭС
|
144,3
|
133,6
|
138,1
|
138,3
|
Беларусь
|
113,4
|
92,2
|
101,3
|
103,6
|
Казахстан
|
134,1
|
134,2
|
135,3
|
130,5
|
Россия
|
153,7
|
141,2
|
145,7
|
146,7
|
мясо
|
ЕАЭС
|
85,3
|
91,0
|
92,5
|
94,0
|
Беларусь
|
129,4
|
135,2
|
139,2
|
141,9
|
Казахстан
|
76,5
|
83,0
|
87,5
|
88,7
|
Россия
|
82,8
|
88,3
|
89,5
|
91,1
|
мясо птицы
|
ЕАЭС
|
93,2
|
98,8
|
101,8
|
100,3
|
Беларусь
|
126,0
|
133,5
|
131,3
|
131,6
|
Казахстан
|
46,2
|
52,7
|
69,4
|
76,9
|
Россия
|
94,6
|
99,7
|
102,2
|
100, 1
|
молоко
|
ЕАЭС
|
91,6
|
93,5
|
93,7
|
95,6
|
Беларусь
|
231,4
|
263,9
|
271,4
|
267,1
|
Казахстан
|
93,7
|
89,6
|
89,9
|
92,5
|
Россия
|
80,4
|
81,5
|
81,5
|
82,6
|
сахар
|
ЕАЭС
|
95
|
93
|
97
|
99
|
Беларусь
|
200
|
180
|
175
|
188
|
Казахстан
|
88
|
66
|
101
|
103
|
Россия
|
90
|
91
|
93
|
95
Как видим, по мясу, молоку и сахару самый большой избыток производства наблюдается в Беларуси. Это делает нашу страну наиболее зависимой от конъюнктуры внешнего рынка, прежде всего, российского. Поэтому стоит обратить внимание на проблемы, которые, по мнению ЕЭК, требуют повышенного внимания со стороны государств – членов ЕАЭС. Среди них – зависимость от импортных ресурсов и высокотехнологичных средств производства, низкая диверсификация экспорта сельхозпродукции и продовольствия, недостаточный уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры хранения и распределения, а также несогласованность действий по наращиванию экспортного потенциала.
Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ