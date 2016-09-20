Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 6 сентября одобрен вопрос о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, а также сводных прогнозах спроса и предложения стран Евразийского экономического союза по основным видам сельхозпродукции и продовольствия на 2016–2017 годы. Прогнозы будут рассмотрены на очередном заседании Совета Комиссии.

Согласно прогнозу рост сельскохозяйственного производства в текущем и следующем годах составит 8%, экспорта – 19%, взаимной торговли – 15%. Средний показатель уровня самообеспеченности основными продовольственными товарами в 2017 г. должен достичь 94%.

Совместные прогнозы позволяют оценивать динамику и направления развития сельхозпроизводства, инвестиционную привлекательность отраслей с учетом емкости общего рынка союза, состояние продовольственной безопасности, экономическое положение отраслей АПК, считает член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский. По его мнению, формирование сводных прогнозов спроса и предложения позволяет обеспечивать взаимоувязку потребностей в сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с возможностями национальных производителей, оценивать перспективы взаимной торговли с точки зрения импортозамещения продукции из третьих стран.

В документе представлен анализ производственных, экономических, внешнеторговых и социальных аспектов развития агропромышленного комплекса. В частности, рассматриваются текущая ситуация в АПК стран союза, прогнозные показатели его развития в целом и по каждой из стран-участниц, приводятся прогнозные балансы по основным видам сельхозпродукции и продовольствия, выводы и предложения по дальнейшему развитию АПК.

ТАК, по мнению ЕЭК, в Беларуси ожидается рост производства продукции сельского хозяйства, но в долларовом выражении его объемы не достигнут уровня 2014 г. Производство зерна, сахарной свеклы, масличных культур, картофеля и овощей практически сохранится на уровне 2014 г. При этом прогнозируется сокращение производства плодов и ягод на 24%, до 480 тыс. тонн. Зато ожидается рост производства молока на 14%, до 7,6 млн. тонн, говядины – на 13%, до 335 тыс. т (при росте поголовья коров на 16 тыс.), увеличение производства свинины на 8%, до 389 тыс. т (при росте поголовья на 113 тыс.), баранины – на 30%, до 1,3 тыс. т, мяса птицы – на 7,5%, до 445 тыс. т (при увеличении поголовья птиц на 2,5 млн. голов). По итогам 2017 г. ожидается сохранение высокого уровня самообеспеченности по говядине, свинине, мясу птицы, молоку, яйцам, зерну, картофелю и овощам. При этом зависимость от импортных поставок плодов и ягод из третьих стран составит 29,3%.

Увеличение экспорта сельхозпродукции и продовольствия ожидается за счет роста поставок на рынок ЕАЭС, которые по итогам 2017 г. составят 95% всего ее экспорта в республике. Однако стоимостные объемы экспорта останутся ниже показателя 2014 г. при условии снижения объемов реэкспорта.

В натуральном выражении ожидается рост экспорта зерна до 50 тыс. тонн, картофеля – на 44%, до 300 тыс. т, мяса и мясопродуктов – на 15%, до 397 тыс. т, молока и молокопродуктов – на 26%, до 4,9 млн. т. Экспорт плодов и овощей собственного производства сохранится в прежних объемах. Ожидается снижение импорта сельхозпродукции и продовольствия из третьих стран при сохранении ввоза из государств – членов ЕАЭС в объеме более 1 млрд. USD, что составит 23% в структуре импорта сельскохозяйственных товаров. В 2016–2017 гг. импорт зерна для собственного потребления составит около 100 тыс. т, картофеля (в т.ч. семенного) – 16 тыс. т, овощей – 161 тыс. т, винограда – 20 тыс. т, плодов и ягод – 222 тыс. т, мяса и мясопродуктов – 46,5 тыс. т, молока и молокопродуктов – 125 тыс. т.

В то же время экспорт сахара снизится на 38%, до 250 тыс. т, а импорт сахара-сырца – на 15%, до 210 тыс. т. Отметим, что в других странах ЕАЭС ожидается противоположная тенденция. К примеру, в Казахстане ЕЭК прогнозирует рост производства сахарной свеклы – с 24 тыс. т до 475 тыс. т, в России – на 15%, до 38,5 млн. т.

ИНВЕСТИЦИИ в основной капитал белорусского АПК в рублях сохранятся, по оценкам ЕЭК, на уровне 2014–2015 гг. Ожидается сокращение численности занятых в сельском хозяйстве на 5%, до 300 тыс. человек, при этом зарплата здесь сохранится на уровне 75% от средней по стране и достигнет в 2017 г. 708 BYN (эквивалент 446 USD). Это весьма оптимистично, учитывая, что в июле т.г. средняя номинальная зарплата в сельском хозяйстве в Беларуси составляла, по данным Белстата, всего 540,8 BYN (72,5% средней по республике), т.е. около 270 USD. Для сравнения, в Казахстане этот показатель должен достичь в следующем году 80 тыс. тенге (362 USD, или 53,9% средней по стране), а в России –16,9 тыс. RUB (279 USD, или 42%).

Прогнозируется улучшение обеспеченности белорусского АПК сельскохозяйственной техникой. Так, количество тракторов должно увеличиться на 3,5 тыс. штук, зерноуборочных комбайнов – на 700, кормоуборочных – на 1 тыс. В прогнозном периоде рентабельность растениеводческой продукции составит 6–7%, животноводческой – 5–6%. Для сравнения в Казахстане эти показатели составляют 20% и 30% соответственно, в России – 38,4% и 19%.

ХОРОШАЯ новость для белорусских экспортеров: хотя ЕЭК прогнозирует снижение импорта мяса и мясопродуктов в России на 46%, до 1,07 млн. т, а молока и молокопродуктов – на 15%, до 7 млн. т, произойдет это в основном за счет сокращения поставок из третьих стран. Поставки мяса и мясопродуктов из стран ЕАЭС должны сохраниться на уровне 350 тыс. т, молока и молокопродуктов – увеличиться на 28%, до 4,85 млн. т. При этом в 2016–2017 гг. согласно прогнозам взаимная торговля мясом и мясопродуктами стран ЕАЭС характеризуется всеобщим избыточным предложением. К примеру, по данным ЕЭК, в 2016–2017 гг. Россия планирует ввоз из Беларуси 321,5 и 325,7 тыс. т мяса и мясопродуктов соответственно, а Беларусь прогнозирует поставить в Россию 325,2 и 327 тыс. т. В то же время ожидается падение мясного рынка России и Казахстана в 2017 г. к 2014-му на 1% и 7,5%, а в Беларуси – на 0,5%.

Ввиду девальвации национальных валют ожидается сохранение по итогам 2017 г. объемов экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия на уровне 2014 г. При этом доля взаимных поставок в структуре экспорта снизится на 1,8 п.п. до 30%.

Уровень самообеспеченности сельхозпродукцией собственного производства (в %) представлен в таблице.

2014 (отчет) 2015 (оценказ) 2016 (прогноз) 2017 (прогноз) зерно ЕАЭС 144,3 133,6 138,1 138,3 Беларусь 113,4 92,2 101,3 103,6 Казахстан 134,1 134,2 135,3 130,5 Россия 153,7 141,2 145,7 146,7 мясо ЕАЭС 85,3 91,0 92,5 94,0 Беларусь 129,4 135,2 139,2 141,9 Казахстан 76,5 83,0 87,5 88,7 Россия 82,8 88,3 89,5 91,1 мясо птицы ЕАЭС 93,2 98,8 101,8 100,3 Беларусь 126,0 133,5 131,3 131,6 Казахстан 46,2 52,7 69,4 76,9 Россия 94,6 99,7 102,2 100, 1 молоко ЕАЭС 91,6 93,5 93,7 95,6 Беларусь 231,4 263,9 271,4 267,1 Казахстан 93,7 89,6 89,9 92,5 Россия 80,4 81,5 81,5 82,6 сахар ЕАЭС 95 93 97 99 Беларусь 200 180 175 188 Казахстан 88 66 101 103 Россия 90 91 93 95

Как видим, по мясу, молоку и сахару самый большой избыток производства наблюдается в Беларуси. Это делает нашу страну наиболее зависимой от конъюнктуры внешнего рынка, прежде всего, российского. Поэтому стоит обратить внимание на проблемы, которые, по мнению ЕЭК, требуют повышенного внимания со стороны государств – членов ЕАЭС. Среди них – зависимость от импортных ресурсов и высокотехнологичных средств производства, низкая диверсификация экспорта сельхозпродукции и продовольствия, недостаточный уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры хранения и распределения, а также несогласованность действий по наращиванию экспортного потенциала.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ