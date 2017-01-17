Продовольственная конъюнктура: мировые ценовые индексы

Мировые цены на продовольствие растут разнонаправленно. Об этом свидетельствует динамика индекса продовольственных цен ФАО. В декабре 2016 г. он составил 172 пункта, как и в ноябре. Однако цены на растительные масла и молочную продукцию значительно выросли, практически полностью компенсировав падение котировок сахара и мяса. Среднее значение индекса по итогам прошлого года составило 161,6 пункта, что на 1,5% ниже, чем в 2015 г. Значительное увеличение цен на растительные масла и сахар в 2016 г. сопровождалось падением цен на рынках зерна, мяса и молочной продукции.

В частности, в декабре среднее значение индекса цен на зерновые ФАО составило 142,1 пункта, что всего на 0,5% выше по сравнению с уровнем ноября и практически не изменилось по сравнению с сентябрьскими показателями. Международные цены на рис в декабре несколько укрепились благодаря мерам, предпринятым правительством Таиланда для под­держания внутренних цен, а также ввиду повышенного спроса со стороны Пакистана. Котировки кукурузы укрепились и в декабре под влиянием опасений, связанных с погодными условиями, и активного спроса; при этом цены на пшеницу снизились в связи с высоким урожаем в Австралии, Канаде и России, который оказался выше прогноза, а также вследствие хороших видов на урожай в Аргентине. В целом индекс цен на зерновые по итогам 2016 г. составил 147 пунктов, что на 9,6% ниже, чем в 2015 г., и на 39% ниже максимума 2011 г.

Среднее значение индекса цен на растительные масла ФАО в декабре составило 183 пункта – на 7,4 пункта (или 4,2%) больше, чем в ноябре. Это максимальное значение с июля 2014 г., что в основном вызвано ростом цен на пальмовое и соевое масла. По итогам 2016 г. среднее значение индекса составило 164 пункта, что на 11,4% выше, чем в 2015 г., но значительно ниже, чем в предыдущие 5 лет. Рост цен на пальмовое масло связан с низким уровнем запасов в мире и длительным периодом ограниченного предложения, в то время как котировки соевого масла укрепились вследствие опасений, связанных с погодными условиями в Аргентине, а также в связи с ожидаемым ростом его потребления биодизельным сектором в США, Бразилии и Аргентине.

Среднее значение индекса цен на молочную продукцию ФАО в декабре снизилось на 3,3%, до 192,6 пункта, что на 4% ниже, чем годом ранее. Здесь цены на сливочное масло, сыры и цельное сухое молоко выросли умеренно, в то время как котировки обезжиренного сухого молока сохранились на стабильном уровне. Поддержанию цен способствуют ограниченные объемы производства молока в ЕС и Океании, а также активный спрос на него на международных и внутренних рынках. Мировые цены на молочную продукцию со второй половины года активно восстанавливались, особенно на сливочное масло и цельное сухое молоко.

Среднее значение индекса цен на мясо ФАО составило в декабре 161,5 пункта, снизившись на 1,8 пункта (1,1%) по сравнению с пересмотренным ноябрьским значением, а за год – на 7%. Значительнее всего сократились котировки баранины и говядины, в то время как цены на мясо птицы и свинину снизились несущественно. В целом в 2016 г. значительнее всего снизились цены на говядину и мясо птицы.

Среднее значение индекса цен на сахар ФАО в декабре составило 262,6 пункта, что на 24,6 пункта (8,6%) ниже уровня ноября и на 34,2% выше, чем в 2015 г. По итогам 2016 г. среднее значение индекса цен на сахар ФАО составило 255,9 пункта. Этот индекс впервые вырос с 2011 г., когда он достиг максимума в 369 пунктов. Такой резкий рост связан со снижением предложения в Бразилии, Индии и Таиланде. Однако в декабре произошло резкое снижение мировых цен на сахар из-за девальвации бразильского реала к доллару США, что стимулировало увеличение экспорта сахара из Бразилии. Кроме того, снижению цен способствовала информация о более высоких, чем ожидалось, объемах производства сахара в сезоне 2016–2017 гг. (рост на 18% по сравнению с 2015–2016 гг.) в центральном и южном регионах Бразилии, где сосредоточено его основное производство.

В то же время в России благодаря высокому урожаю сахарной свеклы ожидается рост производства свекловичного сахара в 2016/2017 гг. на 7,7%, до 5,6 млн. тонн, прогнозирует Институт конъюнктуры аг­рарного рынка (ИКАР). Это может по­влечь не только дальнейшее снижение поставок сахара из Беларуси, но и обострение конкуренции на рынках СНГ, что грозит отечественной сахарной отрасли серьезными проблемами. За 10 месяцев 2016 г. в Беларусь было ввезено 260,5 тыс. тонн сахара-сырца – на 57,1% больше, чем годом ранее.

* * *

Дефицит предложения на мировом рынке кофе сохранится третий год подряд, говорится в докладе Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO). Причем производство робусты, вероятно, будет самым низким с 2012 г.

По оценкам ICO, дефицит кофе в 2016/2017 сельскохозяйственном году, который начался в октябре, составит 3,5 млн. мешков (вес стандартного мешка – 132 фунта, или 60 кг). Производство кофейных зерен предположительно достигнет 151,6 млн. мешков (около 9 млн. т), потребление – 155,1 млн мешков (9,3 млн. т).

Производство арабики, как ожидается, будет рекордным – 93,5 млн. мешков (около 5,6 млн. т) благодаря высоким урожаям в Бразилии, Колумбии и Гондурасе. Цена кофе робуста увеличилась на 43% по сравнению с началом 2016 г. – до 2190 USD за тонну. «Перспективы восстановления производства этого сорта кофе в Бразилии в 2017 г. остаются низкими», – считает аналитик Rabobank Карлос Мера.

На фоне высокого предложения арабики и дефицита робусты эксперты ожидают значительного сокращения разницы в ценах на эти сорта. С начала 2016 г. спрэд уже уменьшился примерно 13%.