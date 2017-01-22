Продлевается выплата доплат молодым педагогам

Молодым специалистам из категории педагогических работников, которые уже отработали по распределению два года, но продолжают работать в данном учреждении образования, еще на год продлевается выплата доплаты в размере одной тарифной ставки первого разряда.

Это предусмотрено постановлением Совмина от 19.01.2017 № 48, которым внесены изменения в подп. 1.1.2 п. 1 постановления Совмина от 26.01.2009. № 86 «О некоторых вопросах оплаты труда работников учреждений образования».

В соответствии с документом вводятся ежемесячные доплаты в размере одной тарифной ставки первого разряда, установленной Правительством для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, педагогическим работникам с высшим и средним специальным образованием, отработавшим два года по распределению (перераспределению), направлению (последующему направлению) на работу и продолжающим работать на условиях заключенных трудовых договоров (контрактов), в течение одного последующего года.

Эти доплаты должны выплачиваться по основному месту работы пропорционально отработанному времени (объему выполненных работ), но не выше размера одной тарифной ставки первого разряда, установленной Совмином. Выплата ежемесячных доплат в размере одной тарифной ставки первого разряда указанным педагогическим работникам в течение двух лет со дня заключения с ними трудового договора (контракта) сохраняется.

Постановление № 48 вступило в силу с 1 января 2017 г.

Автор публикации: Александр Ганаго