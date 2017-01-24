Продление срочного трудового договора

Организация хочет принять работника на период нахождения основного работника в трудовом отпуске. Основной работник далее уходит в отпуск по беременности и родам, а затем – в отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

Можно ли продлить срочный трудовой договор с замещающим работником на весь период отсутствия основного работника?