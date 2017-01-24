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№6 (2013) от 24.01.2017

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№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Продление срочного трудового договора

24.01.2017

Организация хочет принять работника на период нахождения основного работника в трудовом отпуске. Основной работник далее уходит в отпуск по беременности и родам, а затем – в отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

Можно ли продлить срочный трудовой договор с замещающим работником на весь период отсутствия основного работника?

Нет, нельзя.

При приеме на работу на период выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с ТК сохраняется место работы, следует руководствоваться п. 4 ч. 1 ст. 17 ТК. В этом случае с работником заключается срочный трудовой договор.

Заключение срочного трудового договора на период выполнения обязанностей временно отсутствующего работника возможно только в случаях, обусловленных временным отсутствием работника, состоящего в штате нанимателя. Это означает, что рабочее место (должность) не должно быть вакантным, поскольку в таком случае должен заключаться обычный трудовой договор (контракт).

На практике срочный договор на время выполнения об...

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