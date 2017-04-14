Продление контракта многодетному отцу

Могут ли мужу не продлить контракт, если у нас многодетная семья и на него оформлено пособие по уходу за ребенком до 3 лет?

Случаи, когда наниматель обязан продлить контракт с работником, предусмотрены п. 2 Указа Президента от 12.04.2000 № 180 «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29». В частности, там установлено, что при заключении контракта с работником, трудовой договор с которым был заключен на неопределенный срок, продлении либо заключении нового контракта срок его действия определяется:

– с работающей женщиной, находящейся в отпуске по беременности и родам, матерью (отцом ребенка вместо матери, опекуном), находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, – не менее чем до окончания указанных отпусков;

– с работником, добросов...