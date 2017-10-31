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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Контроль
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Продлен срок маркировки меховых изделий радиочастотными метками

31.10.2017
Продлен срок маркировки меховых изделий радиочастотными метками

МНС сообщило о продлении срока маркировки предметов одежды из натурального меха конт­рольными (идентификационными) знаками с радиочастотными метками (RFID-метками) по 31 декабря 2018 г.

С 19 октября т.г. на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступил в силу Протокол о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» от 8.09.2015 (далее – Соглашение). Указом Президента от 10.11.2016 № 411 «О проекте международного договора» было предусмотрено его временное применение с 1 января 2017 г. до 19 октября 2017 г.

Протоколом срок действия Соглашения продлен по 31 декабря 2018 г. В связи с этим для субъектов хозяйствования, осуществляющих ввоз, и (или) производство, и (или) трансграничную торговлю, и (или) розничную торговлю, и (или) комиссионную торговлю предметами одежды из меха, классифицируемые кодами единой ТН ВЭД ЕАЭС 4303 10 901 0 – 4303 10 906 0, 4303 10 908 0, в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2018 г. сохраняется требование по соблюдению порядка маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками, предусмотренного Со­г­лашением и Указом Президента от 10.06.2011 № 243 «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками». Для перечисленных товаров это означает их маркировку контрольными (идентификационными) знаками с RFID-­метками.

Напомним, что маркировка такими метками предметов одежды из натурального меха была введена в нашей стране с 20 марта 2016 г. Указом Президента от 17.11.2015 № 462. Ее результаты оказались весьма впечатляющими: по данным МНС, объем легального ввоза меховых изделий в Беларусь после введения «радиочастотной» маркировки увеличился на треть.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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