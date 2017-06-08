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15 июня 2017 года

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ВЭД
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Продажи полупроводников в мире растут

08.06.2017

Мировые продажи полупроводников в апреле выросли за год на 20,9% – до 31,3 млрд. USD, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association – SIA). Это максимальные темпы роста с сентября 2010 года. По сравнению с мартом текущего года реализация чипов выросла на 1,3%.

"Глобальный рынок полупроводников рос впечатляющими темпами в начале 2017 года, – заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер – Кульминацией стал скачок продаж в апреле на 21% – сильнейший подъем мирового рынка почти за семь лет".

Реализация микропроцессоров в апреле в регионе Северная и Южная Америка выросла на 26,9% в годовом выражении и на 1,8% к марту т.г., в Европе – на 12,7% и 0,5% соответственно, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета Японии и КНР) – на 14,1% и 2%, в Японии – на 12% и 1,4%, в Китае – на 30% и 0,7%.

Согласно обновленному прогнозу отраслевой организации World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), мировые продажи полупроводников в 2017 году повысятся на 11,5% и достигнут рекордных 377,8 млрд. USD.

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