Продавцам запретят устанавливать цену в зависимости от формы оплаты

В октябре мы писали о конфликте между ООО «Арена-пицца», крупнейшей витебской сетью заведений общественного питания, и ОАО «АСБ Беларусбанк» (см. « Кто заплатит за эквайринг? » и « Эквайринговый бунт» провалился » ). Предприятие, недовольное повышением платы за услуги эквайринга со стороны банка, решилось на «бунт» – в заведениях появились плакаты, предупреждавшие, что здесь выгоднее рассчитаться наличными деньгами. Поскольку при расчете карточкой банк якобы будет дополнительно взимать плату за эквайринг.

Банк охарактеризовал эти действия как «шантаж с привлечением общественного мнения». Заверив, что перекладывание необходимости оплаты на конечного потребителя не было их инициативой – заплатить этот процент должно было предприятие из своих доходов.

В результате банк разорвал отношения с ООО «Арена-пицца», ссылаясь на неисполнение договора. С 13.11.2017 г. предприятию отключают терминальное оборудование от банковской процессинговой системы с последующим его изъятием. Также банк расторгнул договоры об инкассации денежной выручки, зачислении и выплаты заработной платы и др.

В этой истории несколько вопросов оставались без ответа. В частности, имеет ли предприятие право формировать цену в зависимости от формы оплаты? За комментарием мы обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Был получен ответ за подписью министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, в котором говорится следующее.

Отношения между покупателями и продавцами при продаже отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров регулируются Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утв. постановлением Совмина от 22.07.2014 № 703 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания и Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, ассортиментного перечня продукции общественного питания» (далее – Правила).

Согласно п. 21 Правил цена товаров, а также иные условия договора розничной купли-продажи должны быть одинаковыми для всех покупателей, за исключением случаев, когда законодательством РБ допускается предоставление льгот (скидок) для отдельных категорий покупателей.

В связи с тем, что в последнее время выявляются случаи формирования цены в зависимости от формы оплаты, МАРТ подготовлен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей», который в настоящее время проходит подготовку ко второму чтению в Палате представителей (принят в первом чтении 26.06.2017 г.). Проектом предусматривается дополнение указанного Закона ст. 91, в соответствии с которой:

– предусматривается обязанность продавца (исполнителя) осуществить расчет с потребителем по его выбору в наличной или безналичной форме (за исключением случаев, когда законодательство позволяет продавцу (исполнителю) не осуществлять безналичные расчеты либо предписывает осуществлять расчеты исключительно в безналичной форме);

– продавцу (исполнителю) запрещается устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены (тарифы) в зависимости от формы оплаты. При этом указывается, что данный запрет не ограничивает право продавца (исполнителя) на проведение рекламных и иных мероприятий, направленных на стимулирование продаж, в том числе на установление скидок.

Кроме того, МАРТ разработан проект постановления Совмина «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления розничной торговли и общественного питания», предусматривающий корректировку Правил. В случае его принятия Правила будут дополнены нормой, определяющей, что цена товаров должна быть одинаковой независимо от формы оплаты товаров. Вступление в силу постановления Правительства, предусматривающего соответствующую корректировку Правил, запланировано после принятия подготовленных в рамках проводимой государством политики по либерализации условий ведения бизнеса нормативных правовых актов.

Что касается вопросов безубыточности эквайринга для государственных банков и роста тарифов на него для розничных сетей, то, как сказано в ответе министра, они будут рассмотрены МАРТ при содействии Нацбанка в рамках выполнения соответствующих поручений Совмина.

Автор публикации: Дмитрий ГАЛКО