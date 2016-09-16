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№71 (1978) от 16.09.2016

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Ставка рефинансирования

18.00%

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№71 (1978) от 16.09.2016

15 сентября 2016 года

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Консультации

Проценты в валюте возможны

16.09.2016

Становление и развитие рыночных отношений неразрывно связано с необходимостью укрепления расчетной дисциплины в условиях роста общего уровня цен и снижения покупательской способности денег. Нарицательное выражение участников гражданского оборота «время – деньги» нашло свое правовое регулирование в законодательстве, которое постоянно совершенствуется, как и сами рыночные отношения.

ВОПРОСЫ ответственности за неисполнение денежного обязательства изложены в ст. 366 ГК, в которую законодатель трижды вносил изменения. Так, согласно ч. 1 п. 1 ст. 366 ГК базой для исчисления размера процентов вместо учетной ставки Нацбанка стала ставка рефинансирования. Пункт 1 ст. 366 ГК был также дополнен ч. 3, согласно которой в случае, если денежное обязательство в соответствии с законодательством подлежит оплате в белорусских рублях в размере, эквивалентном определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, проценты начисляются на подлежащую оплате сумму в белорусских рублях, определенную по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц н...

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